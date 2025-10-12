Hartaus: Kissa pöydälle

Kuuntelin Radio Deiltä syksyn ensimmäistä Majatalo iltaa aiheesta Vaarallinen sana. Keskustelijat nostivat kissan pöydälle: JEESUS! Saako tässä ajassa puhua Jeesuksesta? Simojoen Pekalla, laulajalla, oli kerrottavana kokemus viime pääsiäisen ajoilta Hämeenlinnalaisesta koulusta, jossa hän oli pitänyt pääsiäisen sanomasta konsertin. ”On se vaarallinen sana tuo Jeesus!” totesi Pekka kaiken media pyörityksen jälkeen, minkä erään vanhemman korvausvaatimus Jeesus sanan käytöstä aiheutti.

Hän elää, Jeesus elää! todistaa voimallisesti Gospel Power ’Kerran vielä’ esiintymisessään kesällä Tampereen GlowFestareilla. Toinen jo vuosikymmeniä vaikuttanut gospel bändi Pro Fide laulaa: Kyl me Jeesuksesta lauletaan, vaikka maailma tahtoo vaientaa. Samaa ajatusta jatkaa Eve ja Ossi uudella Sun nimesi-laulullaan; Sun nimes tänään niin on aihe arka, et sen lausuminen vaatii rohkeutta. Mä en tahdo olla pelkuri ja arka … tahdon tunnustaa taas kerran, nimesi on nimi Herran: Jeesus, Jeesus.

Näitä ihania, voimaannuttavia Jeesus-lauluja nousee mieleeni jo lapsuudesta. Jyväskylässä evankelista Tommy Hicksin kokouksista, minulle, pikkutytölle jäi mieleen vain laulu: Meillä ompi voitto, nimessä Jeesuksen. Kaikki pahat henget,väistyy nimes Jeesuksen… Tai pyhäkoulusta: Jeesus on tie mi taivaaseen vie. Totuus elämä on hänen nimensä. Ja toinen, joka on nykyään myös virsikirjassa 908: On yksi nimi ylitse muiden, yksi nimi muuttumaton … tuo nimi josta laulan on Jeesus, nimi kaunein alla auringon.

Satoja vuosia jäänyt on taa, mut ei Hän oo pelkkää historiaa. Tässä ja nyt hänet kohdata saan: Hän elää! Jeesus elää! Jeesus on tänäänkin Jumalan vastaus meidän synteihimme, Hän on pelastaja ja sovittaja. Jeesus on tie Jumalan luo. Hän on muutosvoima. Jeesus ei ole satu. Hän on totta. Jeesus on toivo, Hän kuulee ja vastaa. Jeesus seisoo sydämesi ovella, jonka vain sinä voit avata, kolkuttaen. Hän tahtoo tulla sisälle ja aterioida kanssasi. Ahdistusten ja pelkojen keskelle vain Jeesus voi antaa rauhan. Joh.14:27 Rauhan minä jätän teille, minun rauhani – sen minä annan teille. En minä anna teille, niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö.

Riitta Hellqvist