Hartaus: Non scholae, sed vitae discimus

Seneca sen sanoitti: ”Emme opiskele koulua vaan elämää varten.” No, koulut ovat nyt alkaneet peruskoululaisilla ja toisen asteen opiskelijoilla, korkeakoulut taitavat aloittaa vähän myöhemmin. Kouluttautumiset jatkuvat nykyään useimmiten myös työelämän aikana. Nyt on hyvä hetki huokaista rukous lasten ja nuorten jaksamisen ja turvallisten koulumatkojen puolesta. Myös opettajien.

Jeesuksesta on moneen, mutta hyvin merkittävä tehtävä hänellä oli ja on opettajana. Jeesuksen opetusta on itse asiassa pidetty kautta historian ainutlaatuisena. ”Ihmiset olivat hämmästyksistään hänen opetuksestaan, sillä hän puhui niin kuin se, jolla on valta” (Luuk 4:32), ”eikä niin kuin heidän kirjanoppineensa” (Matt 7:29).

Jeesus tunsi oman juutalaisen perinteensä, mutta hän nousi avoimesti sellaisia perinnäissääntöjä ja peruskäsityksiä vastaan, jotka rikkoivat Jumalan tahdon. Hän palautti Jumalan lain ehdottomuuden ja täydellisyyden. Hän ei vedonnut kehenkään toiseen ihmiseen tai perinteeseen opetuksessaan, hän opetti jumalallisella viisaudella. Esimerkiksi: ” Ja Jeesus sanoi heille: »Sapatti on ihmistä varten eikä ihminen sapattia varten” (Mark. 2:27) Ajatelkaa myös rakkauden kaksoiskäskyn ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi” (Matt. 22:27) tai kultaisen säännön ”Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille” (Matt. 7:12) sisältöjä.

Ajattelen että Jeesuksen opetuksissa toteutuu Senecan kuuluisa toteamus. Jeesus ei perustanut kouluja, mutta hänen opetuksensa antavat vahvat eväät tätä elämää varten ja tulevaakin.

Timo Huttunen

Kirjoittaja on Hollolan seurakunnan kirkkoherra