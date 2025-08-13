Haukkasalon padelistit vahvimpia – turnauspäivänä riitti ohjelmaa koko perheelle

Haukkasalon padelkenttä sai kovasti kehuja turnaukseen osallistuneilta.

Haukkasalon urheilukentällä kisattiin viime lauantaina ensimmäistä kertaa padelturnaus. Osallistujia saapui Pihlajakoskelta ja Jämsän padelseurasta haastamaan Urheiluseura Uuraan pelaajia. Aurinkoisen päivän perhetapahtumassa löytyi jokaiselle ohjelmaa: minigolf- ja kepparikisat sekä kirppis ja iltajuhla.

Urheilutapahtuma avattiin perinteitä kunnioittaen lipunostolla ja Maamme-laululla. Innokkaita padelin pelaajia saapui kentälle reilu parikymmentä. Pelit pelattiin yksilöpeleinä, joihin osallistujaparit arvottiin. Miesten sarjan voiton vei haukkasalolainen Kimmo Mörö ja naisten sarjan jämsäläinen Riikka Nurmi.

Finaali pelattiin sekaparien kesken. Nurmi pelasi miesten sarjan kakkosen Janne Hatusen kanssa ja Mörö vastaavasti naisten sarjan kakkosen Lilli Järvisen kanssa. Voiton veivät Järvinen ja Mörö lukemin 6-2, joten mestaruus jäi Haukkasaloon.

Lilja Järvinen, Kimmo Mörö, Janne Hatunen ja Riikka Nurmi olivat padelturnauksen parhaimmistoa.

Riikka Nurmi perusti Jämsä padel -yhdistyksen reilu vuosi sitten. Hän itse innostui kokeilemaan lajia työnantajan virkistyspäivänä ja laji vei mennessään.

– Padel tuntui heti omalta lajilta, Riikka kertoo.

– Meillä kotikenttänä toimii Himoksen padel-kenttä, ja järjestämme kursseja lasten- ja aikuisten alkeisryhmille. Pelaajilla löytyy kyllä valmiutta tulla pelaamaan tänne toistekin, Riikka jatkaa.

– Mahtava päivä ja huikea kenttä, hehkuttaa Pihlajakoskelta Haukkasaloon tullut Markus Seppälä, joka pelasi ensimmäisen kerran padelia Uuraan kentällä.

– Kyllä täällä on jalkapalloa käyty aikaisemmin pelaamassa, ja kilpailtu Uuraan kanssa kirkkovenesoudussakin.

– Hyvä kenttä ja hauska sosiaalinen yhteisö täällä, Sami Paasonen Jämsästä kiittelee.

– Kyllä tämä kenttä on viimeisen päälle, Julian Paaso ja Eetu Keskinen Haukkasalosta toteavat.

– Espanjassa kentän matto on usein heikko ja käytössä kulunut, Paaso kertoo.

Hänellä on kokemusta Espanjan padelkentistä. Miehet kokeilivat väliajalla minigolfia ja kiittelivät monipuolista rataa ja hyviä ruokajärjestelyjä.

Kepparikisaan osallistui 15 nuorta. Ratsastajat tekevät keppihevosia itse.

Ensimmäiseen kepparikisaan osallistui 15 nuorta. Tytöt hyppivät estejuoksua kevyesti keppihevosten kanssa. Sarjoja oli kaksi; pienet ja isot. Ykkössijan vei 12-vuotias Aada Alanko. Laji on suosittua ja monet harrastavat ratsastusta kuten Iida Alanko, jolla on oma poni.

– Duunaamme itse näitä keppareita, osan voi ostaa valmiina, Elsa Sarhemaa kertoo ja jatkaa:

– Osallistuttiin kisoihin Vääksyssä ja Vesivehmaalla. Järjestimme itsekin kisat, ostettiin palkintopokaalit ja tehtiin itse ruusukkeet.

– Keppareiden SM-kisan voittaja Jämsästä kotoisin oleva Emma Ratia on esikuvamme. Mekin haluamme ulkomaille kilpailemaan kuten Emma, Sarhemaa innostuu kertomaan.

Urheilun lomassa saattoi tehdä kirpputorikierroksen ja pelata bingoa.

Kisoja seurasi lähes 150 auringonpaahteessa. Pihlajakoskelta saapui Anna-Maija Kivelä kannustamaan sukulaistyttöjä kepparikisassa.

– Hienoa, että näitä kisoja järjestetään. Olen täällä kannustamassa oman kylän nuoria!

Koko perheen tapahtumassa pelattiin bingoa ja tutkittiin kirpputorin aarteita. Yhteisen kesäpäivän päätteeksi nähtiin nuorten sketsinäytelmä ja elokuista iltaa viihdytti The Salokorpi Band Jämsästä.

Sirpa Kivilaakso