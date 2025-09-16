Haukkasalossa juostiin Uuraan perustajajäsenen muistolle

Haukkasalon kymppi keräsi jälleen runsain määrin eri-ikäisiä osallistujia. Kuva: Sirpa Kivilaakso

Urheiluseura Haukkasalon Uuraan syksyn urheilutapahtuma Haukkasalon Kymppi juostiin veneonnettomuudessa menehtyneen, aktiivisen seuran toimijan ja perustajajäsenen Teemu Sirenin muistolle. Ennätysmäärä urheiluseuran jäseniä ja ystäviä saapui kentälle kunnioittamaan Sirenin muistoa ja jakamaan yhteistä surua.

Suomen lippu nousi salkoon Finlandia-hymnin soidessa. Uuraan puheenjohtaja Lilja Järvinen piti koskettavan muistopuheen, jossa kunnioitettiin Sirenin vapaaehtoistyötä seuran ja urheilukentän hyväksi. Siren oli yksi Uuraan perustajajäsenistä ja merkittävästi mukana urheilukentän kehittämis- ja rakennushankkeissa. Hän auttoi monia mökkiläisiä maanrakennuspuuhissa.

Järvinen muistutti puheessaan myös yhteisön tärkeydestä:

– Meille on muodostunut tänne saarelle aivan erityinen yhteisö. Tässä yhteisössä on voimaa mitä ei löydy mistään muualta. Tällaisina hetkinä yhteisön merkitys nousee esiin, kukaan meistä ei ole surun keskellä yksin. Yhteisöstä saa turvaa ja yhteisöstä saa voimaa.

Puheen lopuksi pidettiin minuutin hiljainen hetki Sirenin muistolle

– Vaikka yksi meistä on poissa, emme unohda häntä koskaan.

Haukkasalon kymmenen ja kuuden kilometrin lenkit juostiin tai käveltiin leudossa ja aurinkoisessa syyssäässä. Koko ikänsä saaressa asunut ja saaren läpitunteva Sakari Myllymäki oli osallistunut reitin raivaustalkoisiin.

Tänä vuonna reitti kulki saaren eteläosan länsirannalta itärannalle jylhissä ja fyysisesti vaativissa maastoissa. Reitti kulki yksityis- ja pihateillä ja rantapoluilla. Ideana on, että reitti vähän muuttuu joka vuosi niin koko saari ja sen upeat maisemat tulisi tutuksi kaikille.

– Rata oli raju, totesi ensikertalainen Jussi Rantanen, joka voitti miesten sarjan ajalla 43.35.

Miesten kympin voitti maratonejakin juossut Jussi Rantanen. Kuva: Sirpa Kivilaakso

Hän on nuoruudessa viettänyt paljon aikaa saaressa ja on harrastanut nykyisin maratoneja ja ultrakisoja muun muassa Riikassa ja Tukholmassa.

– Tämä oli tosi rankka reitti, naisten sarjan voittaja, puolimaratoneja harrastava Elina Törmänen kuittasi.

Naisten sarjan voitti Pihlajakoskelta kotoisin oleva Elina Törmänen. Kuva: Sirpa Kivilaakso

Pihlajakoskelta kotoisin olevan Törmäsen aika oli 47.59.

Nuorista nopein kympillä oli Elsa Sarhemaa ajalla 1.05. Sara Nieminen juoksi kuusi kilometriä aikaan 36.58 ja Iiro Törmänen 38.17. Mitalit kimmelsivät jokaisen kaulassa.

Nuorten nopein oli Elsa Sarhemaa. Kuva: Sirpa Kivilaakso

Urheilupäivästä on muodostunut hieno yhteisöllinen tapahtuma. Maalissa tarjottiin jauhelihakeittoa ja ruisleipää.

Sirpa Kivilaakso