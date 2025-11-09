Heijastinliivit ovat osa turvallisuusopetusta, Saukontassu sai uusia liivejä

TEKSTI KUHMOISTEN SANOMAT

LÄHITAPIOLA KESKI-SUOMI jakaa syksyn aikana yhteensä tuhat heijastinliiviä maakunnan lasten turvaksi. Myös päiväkoti Saukontassu sai omansa.

– Liikumme lasten kanssa todella paljon ja heijastinliivit tuova näkyvyyttä ja turvallisuutta. Käymme muun muassa Kuhmolan jumpassa viikoittain, Puuhapuistossa ja sataman leikkipuistossa leikkimässä sekä retkillä. Heijastinliivit ovat käytössä monta kertaa viikossa, toteavat varhaiskasvatuksen lastenhoitajat Päivi Raskinen ja Marika Silventoinen.

Alueen päiväkodit, kerhot, koulut ja yhdistykset saivat syyskuussa jättää toiveen lahjoituksesta ja hakijoita ilmoittautuikin lähes 200 kappaletta. Näiden hakijoiden joukosta liivien saajiksi valikoitui Kuhmoisten päiväkoti Saukontassu.

Lapset suhtautuvat liiveihin todella hyvin. Jokainen lapsi tietää, minkä takia niitä käytämme. Saukontassun henkilökunta

Turvallisuus on yhteinen huolenaihe, ja konkreettinen tuki kuten heijastinliivit koetaan arvokkaaksi ja tarpeelliseksi. Kampanja on osa LähiTapiola Keski-Suomen vastuullisuustyötä, jonka tavoitteena on lisätä lasten turvallisuutta ja ennaltaehkäistä vahinkoja.

Saukontassun lastenhoitajien mukaan lapsille opetetaan heijastinliivien avulla myös turvallisuuskulttuuria – lapsille tulee tutuksi ajatus, että pimeässä on tärkeää näkyä.

Kivitassut-päiväkotiryhmä toimii seurakuntakodin tiloissa ja liikkuu päiväkoti Saukontassulle liivit päällä.

Ryhmän lasten mielestä liivit on helppo pukea päälle ja riisua ihan itse.

– Heijastinliivi on tärkeä, että autoilija huomaa pysähtyä, lapset tietävät.

Liivejä osataan käyttää myös kotona.

– Minulla on Hello Kitty- ja yksisarvisliivi, yksi lapsista kehaisee.