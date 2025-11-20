Henri Lehtonen aloitti yrittäjänä uusissa tiloissa: ”Haaveena oli saada jotain omaa”

TEKSTI & KUVAT KATJA SIRVIÖ

UUSI ALKU, käytännössä. Näin sanoin tuore yrittäjä Henri Lehtonen kuvailee tilannettaan. Lehtonen avasi oman autohuoltamon uusiin tiloihin Toritien alkupäähän tänä syksynä.

– Kyllä haaveena oli saada jonain päivänä jotain omaa, Lehtonen sanoo ja välittää kiitoksensa oman yrityksen mahdollistaneille tahoille: vuokranantajille, perheelle ja kavereille.

– Ilman heitä ei oltaisi tässä. Mikään ei tahdo onnistua ihan itsekseen.

Kuhmoisissa on autokorjaamoja useampia, mutta Lehtosen ei tarvinnut markkinatutkimusta tehdä.

– Sinä aikana, kun huoltamopalveluita ei ollut tarjolla, kyseltiin päivittäin, että koska autoa pääsee tuomaan huoltoon. Sen puolesta tilanne on hyvä. Tuntuu hyvältä, että pääsee jatkamaan työntekoa ja tekemään jotain tähdellistä.

LOPPUSYKSY JA alkutalvi menevät renkaita vaihtaessa. Renkaiden lisäksi autohuollon ammattilainen kehottaa tarkistuttamaan menopeleistä pakkasnesteet ja akkujen kunnot.

– Voi pakkasnesteen itsekin mitata, jos mittari löytyy. Ja akkujen toimivuutta tarkkailla. Raitisilmasuodatin kannattaa katsoa. Jos se on tukossa, niin ikkunat eivät tahdo pysyä auki, Lehtonen vinkkaa.

Jos talvi kylmyydellään pääsee yllättämään, niin lohkolämmittimen Lehtonen asentaa, mutta webastoa ei.

– Ilmastointihuoltoonkaan minulla ei ole laitteita, mutta muilla yrittäjillä Kuhmoisissa on. Ei niitä kannata useita tämän kokoiseen kylään hankkia, Lehtonen sanoo ja jatkaa yhteistyön yrittäjien välillä toimivan niin, että asiakas ohjataan kyllä kaivatun palvelun piiriin.

Talven pimeyteen Lehtonen suosittelee varautumaan lisävaloilla.

– Ei niistä ainakaan haittaa ole. Lisävalot ovat tänä päivänä järkihintaisia ja tehot niissä aika hyviä.

Kun haastattelua marraskuun puolivälissä tehtiin, oli rengassesonki kiivaimmillaan. Henri Lehtonen kehottaa tarkistamaan talvea vasten autosta myös pakkasnesteet ja akun kunnon.

AUTOJEN RUOSTEKORJAUKSET ovat Lehtosen erikoisalaa.

– Niitä tarjotaan tehtäväksi päivittäin. Muut eivät kai ole niihin niin innokkaita.

Suomalainen autokanta on tiettävästi iäkästä. Lehtosen mukaan se on vähän omistajastakin kiinni, minkä ikäistä ja hintaista autoa kannatta ryhtyä paikkailemaan.

– Kun remontin arvo ylittää auton arvon, niin ruostekorjausta kannattaa pohtia kahteen kertaan. Mutta kyllä alle tonnin autojakin paikataan. Vanha auto voi olla kotiväelle mieleen ja etenkin vanhemmalle väelle kynnys auton vaihtamiseen voi olla iso, Lehtonen kertoo.

Maanteille levitettävä suola on yksi ruosteen ruokkijoista. Lehtosen mukaan suomalaiset osaavat kyllä huolehtia autoistaan, mutta säännöllinen pesu on talviaikaan Suomessa vaikeaa.