Honkahovilla tanssitaan myös ensi kesänä

Torstaisin järjestettävissä tansseissa on käynyt lavaemäntä Nina Åkermanin mukaan oma vakioporukkansa, mutta joukkoon on mahtunut vieraita kasvoja kauempaakin.

TEKSTI JA KUVA KATJA SIRVIÖ

Honkahovilla pyörähdeltiin tällä viikolla viimeistä kertaa. Väkeä riitti katsomaan myös Finlandersia, mutta kävijäennätys tehtiin viikkoa aiemmin. Elokuun 6. päivä esiintynyt Keiski keräsi Honkahoviin yli 400 kävijää.

– Se oli kesän kovin ilta. Juhannuspäiväkin oli hyvä, mutta Keiski on tosi kova nimi, tansseja läpi kesän emännöinyt Nina Åkerman sanoo.

Juhannuspäivän musisoinnista vastasivat Åkerman itse sekä paikallinen Urho Tuhkanen ja Unehtumattomat.

Åkerman ei kertonut koko kesän tarkkaa kävijämäärää, mutta totesi, että väkeä liikkui Honkahovilla hyvin läpi kesän.

– Helleaalto verotti heinäkuussa hieman kävijöitä, mutta niin se teki joka paikassa.

Åkerman ja hänen edustamansa ohjelmatoimisto Gramofoni järjestivät tansseja Honkahovilla nyt toista kesää. Lavaemäntä ei osaa tehdä suurta eroa kesien välille, mutta sanoo parketilla pyörähtäneen tänä vuonna paljon vieraita kasvoja sekä nuoria tanssijoita.

– Selvästi väkeä on tullut kauempaakin, mikä on hieno asia. Ohjelmaan tulleet muutokset aina vaikuttavat väkimäärään, sillä fanit kulkevat omiensa perässä, mutta silti väkeä oli lähtenyt kivasti liikkeelle, Åkerman iloitsee.

Nuoret tanssijat pääsevät Honkahoviin puoleen hintaan, ja lavatanssi on Åkermanin mukaan selvästi vienyt mennessään jopa alle 20-vuotiaita. Yksi tekijä siihen on huimaan suosioon noussut Komiat.

– Komioiden myötä nuorilla on ollut tänä kesänä veto lavoille, ja se on näkynyt Kuhmoisissakin. Nuoret tulevat tanssimaan, tekevät sen omalla tyylillään ja pitävät hauskaa. Se on positiivinen muutos.

Honkahovin valtti on Nina Åkermanin mukaan se, että tila on yksi kokonaisuus, jossa kahvilastakin käsin pääsee nauttimaan musiikista.

Honkahovin tunnelma on ehtinyt kahdessa kesässä vakuuttaa lavaemännän. Lavan ulkonäkö saattaa pettää, sillä sisältä päin tila on paitsi idyllinen myös käytännöllinen.

– Pidän siitä, että Honkahovi on yksi iso kokonaisuus. Ravintola on samassa tilassa tanssilavan kanssa, ja siellä voi istua ja katsella bändejä ilman pelkoa siitä, että tullaan hakemaan tanssimaan. Tunnelma on käsillä koko ajan, ja siksi tykkään itsekin häärätä kahviossa. Siinä saa olla läsnä ihmisten kanssa ja fiilistellä illan menoa, Åkerman sanoo.

Fiilistelijöille ja muulle tanssikansalle Åkermanilla on kerrottavana iloinen uutinen. Hän on juuri saanut vahvistuksen sille, että tanssit jatkuvat Honkahovilla myös kesällä 2026.