Hyvä kirjasto, innokkaat lukijat

TEKSTI & KUVAT ARJA MÄKELÄ

KIRJASTOSSA KOKEILTIIN taas uutta konseptia. Minun kirjani -ilta torstaina 6. marraskuuta oli suunniteltu kirjavinkkien jakamiselle ja kirjoista keskustelemiselle. Tuoleja jouduttiin haalimaan kirjaston alakerran pitkän pöydän ympärille lisää, sillä ne täyttyivät nopeasti innokkailla lukijoilla. Kuhmoisissa todellakin luetaan.

Tapahtumaan sai osallistua myös pelkästään kuuntelemalla muita.

Keskustelemalla toisten lukutoukkien kanssa ja heitä kuuntelemalla saa arvokasta tietoa itselle sopivista kirjoista. Ilman suosituksia voi olla vaikea löytää uutta kiinnostavaa luettavaa.

Kirjaston henkilökunta antoi omat henkilökohtaiset kirjavinkkinsä.

Kirjaston henkilökunta Kati Ruuskanen, Noora Laitinen ja Eeva Markkanen esittelivät omat kirjasuosikkinsa.

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden esihenkilö Eeva Markkasen suositus oli TJ Klunen fantasiasarja Talo taivaansinisellä merellä. Sarjassa on tähän mennessä julkaistu kaksi osaa. Ne kertovat erilaisuudesta, syrjimisestä ja erilaisuuden hyväksymisestä.

– Kirjat kertovat lastenkodin orvoista, joilla jokaisella on jokin maaginen voima. Ei kannata kuitenkaan pelästyä sarjan fantasiamääritelmää, kertoo Markkanen.

Markkasen oma lukuinnostus sai aikoinaan alkunsa Harry Potter -kirjoista, joita silloinen kirjastonhoitaja Sohvi Koskinen hänelle suositteli.

Pitkän pöydän ääreen kokoontui niin paljon kirjojen ystäviä, että tuoleja piti tuoda lisää.

LUKUKOORDINAATTORI Noora Laitiseen oli tehnyt vaikutuksen Johanna Venhon fiktiivinen kertomus Sylvi Kekkosesta, Ensimmäinen nainen.

– Kirja oli vuoden 2019 Finlandia-palkinnon ehdokkaana ja oli lukijoiden suosikki, selventää Laitinen.

Vesa Sisätön Tuhansien mokien maa kertoo kommelluksista ja kämmeistä. Kirjavinkin tunaroinnin Suomen historiasta antoi kirjastopedagogi Kati Ruuskanen.

– Aina kun haluaa keventää elämäänsä, voi lukea tästä kirjasta pieniä pätkiä. Se toimii Tommi Korpelan lukemana äänikirjana jopa paremmin kuin luettuna, tuumii Ruuskanen.

Minun kirjani -illalle luvattiin jatkoa, jos kysyntää sille on.

KESKUSTELUA MINUN kirjani -illan osallistujien kesken oli myös muutamasta kirjasta, joita ei kannata lukea. Todettiin, että ajankulu on saattanut muuttaa kirjan lukukokemusta, ja onhan jokaisella oma makunsa ja mieltymyksensä. Toisen hyvä voi olla toisen huono.

Oman kylän kirjailijoitakin oli paikalla kolme, Merja Lättilä, Vilma Duncker ja Miila Pitkäranta. He antoivat myös omat vinkkinsä.

Kaikki illan aikana annetut kirjavinkit kootaan listaksi, joka tulee kaikkien nähtäville kirjaston aulaan.

– Jos kysyntää on, voimme hyvin järjestää tällaisen tilaisuuden uudestaan, sanoo Markkanen.

Keväälle lukukoordinaattori Laitinen lupaili uutuuskirjaesittelyä.