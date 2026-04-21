Hyvä työkalu, sekava raportti – hyvin tehty hyte-työ tuo kuntaan varoja

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

KUHMOISTEN KUNNAN hyvinvointisuunnitelman vuosiraportti herätti keskustelua maanantaina 13. huhtikuuta pidetyssä valtuuston kokouksessa.

Hyvinvointisuunnitelma on asiakirja, jonka laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä velvoittaa kuntia valmistelemaan kerran valtuustokaudessa. Hyvinvoinnin toteutumisesta raportoidaan vuosittain ja tarvittaessa suunnitelmaa päivitetään.

– Käytännössä raportin avulla voi löytää faktoja sille, missä hyvinvointityössä olisi parannettavaa, missä puutteita, sivistystoimenjohtaja Pertti Terho tarkensi muutama päivä valtuuston kokouksen jälkeen Kuhmoisten Sanomille.

ERITYISESTI KESKUSTELUA valtuutettujen keskuudessa herätti raportin sekavuus. Raportin alkuosassa väestön hyvinvoinnin tilaa kuvataan indikaattoreilla, joiden tulkinta on kirjallisista ohjeista huolimatta hankalaa. Kuvaustapa on Kuntaliiton sähköisen hyvinvointikertomustyökalu.

– Se on vaikeasti tulkittavissa. Etenkin niissä kohdissa, jotka skaalataan koko hyvinvointialueelle. Vaikka meillä olisi joissain toimenpiteissä tapahtunut huomattavaakin parannusta, muihin alueen kuntiin verrattuna tulos saattaa näyttää raportissa negatiivisena, Terho kertoi.

Terhon mukaan kunnissa on ollut yleisesti puhetta siitä, että juuri hankalan tulkittavuuden vuoksi käyttöön tulisi saada erilainen työkalu. Kunnissa, joissa resursseja riittää, hyvinvointikertomusta on räätälöity paremmin tulkittavaksi.

Aivan turha työkalu hyvinvointikertomus ei ole, sillä sen perusteella kunnille maksetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosaa vuosittain. Rahoitus perustuu tapahtuneisiin muutoksiin. Kuhmoisissa hyte-raha on noussut viime vuosina, vuonna 2025 tapahtuneen muutoksen perusteella tänne maksetaan hyte-rahaa 21 euroa 60 senttiä per asukas. Se on kolmisen euroa enemmän kuin kuntiin keskimääräisesti maksettava summa. Asukasta kohden maksettava hyte-raha vaihtelee 11,5 ja 26,1 euron välillä.

Pirkanmaan kunnista Vesilahden hyte-kerroin nousi viime vuoden perusteella koko maan korkeimmaksi. Se onnistui korottamaan saamaansa valtionosuutta lähes 120 000 eurolla toimilla, jotka vahvistavat kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä.

– Valtion rahoituksessa hyte-rahoituksen osuus on vain kolmisen prosenttia, mutta kaikki data, mitä kunnista hyvinvointisuunnitelmien ja vuosittaisten raporttien kautta menee hyvinvointialueille, vaikuttaa niiden saamaan rahoitukseen, ja silloin puhutaan miljoonista, Terho kertoi.

VIIMEVIIKKOISESSA VALTUUSTOSSA käsiteltiin vuoden 2024 vuosiraportti, joten nähtävissä oli vuoden 2023 lukuja. Niiden perusteella esimerkiksi lääkärikäynnit Kuhmoisissa olivat vuosina 2022-2023 vähentyneet rutkasti, mutta kunnanvaltuutettu Silmu Sarvala muistutti, että siitä ei voi päätellä mitään, sillä tosiasiassa tuolloin kunnassa työskenteli vain yksi lääkäri ja näin ollen lääkärille oli vaikeampi päästä.

Terho myönsi, että työkalu ei paljasta syitä muutosten taustalla ja pahoitteli, että vuoden 2024 raporttia päästiin käsittelemään vasta nyt. Vuoden 2025 raportti on viittä vailla valmis ja lienee käsiteltävissä toukokuun valtuuston kokouksessa.

– Raportti on aivan samanlainen, mutta jatkossa taidan esitellä hyte-asiat vastaavasti kuin sivistyslautakunnassa olen esitellyt TEAviisarin tiedonkeruut, eli keskittyä vain näihin hyte-rahoitusta tuoviin indikaattoreihin, Terho sanoo.