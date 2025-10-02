Ihan vihellellen pystytetty näyttely

”Me ollaan luovia tyyppejä ja vihellellään töitä tehdessämme. Päätettiin kutsua töitämme sonaateiksi – oli ne tehty välineellä kuin välineellä”, kuvailevat Sanna Ruokola ja Leena Aalto-Heikkilä työtapaansa.

TEKSTI & KUVAT KATJA SIRVIÖ

Kirjaston galleriaan on pystytetty lokakuun ajaksi olohuone, jonka nojatuoliin voi istahtaa ratkomaan ristikoita tai tekemään kesken jääneitä käsitöitä. Ympärille pystytetyssä näyttelyssä onkin niin paljon katsottavaa, että lepohetki voi tulla tarpeeseen.

Seinillä on tauluja kymmenittäin, gallerian toisessa päädyssä on esillä uniikkeja kuhmoislaisia huonekaluja. Niistä huomion varastaa lehtikuusesta valmistettu matala pöytä, jonka pöytälevyssä oleva halkeama on ikään kuin ronskein ristipistoin kursittu kasaan.

Taidenäyttelystä ei tarvitse lähteä tyhjin käsin, sillä se on samalla myös myyntinäyttely.

Lokakuun näyttely ”Sonaatteja sahalla ja siveltimellä” on kuhmoislaisille tuttujen kasvojen, Leena Aalto-Heikkilän sekä Sanna Ruokolan, yhteisnäyttely. Nimi viittaa kaksikon aikanaan yhdistäneeseen tekijään, musiikkiin.

– Olen aikanaan opettanut Sannalle yläkoulussa musiikkia. Musiikki kuuluu vahvasti meidän molempien elämään, oli kiva tuoda se näyttelyn nimeen, Aalto-Heikkilä kertoo.

Hän on maalannut osan töistään vanhoille nuottivihon sivuille.

Gallerian keskelle pystytetty olohuone houkuttelee uumeniinsa. Varmuuden vuoksi pöydällä on lappu, joka kehottaa istumaan. Aalto-Heikkilä ja Ruokola kiittelevät käytössä olevaa galleriaa, jota on helppo käyttää ja täyttää.

Myöhemmin Aalto-Heikkilä ja Ruokola ovat törmänneet käsityömessuilla sekä erilaisissa luovan alan tapahtumissa. Tapaamisten myötä ilmoille lennähtivät ajatukset paitsi yhteistyöstä (Ruokola on tehnyt paljon huonekaluja Aalto-Heikkilän kotiin, ja Aalto-Heikkilän maalauksia löytyy Ruokolan kodista) myös yhteisnäyttelystä.

– Näyttely nousi pystyyn luontevasti. Sen tekeminen oli hauskaa. Nautimme molemmat ja viheltelimme tehdessämme, kun suunnittelimme olohuonetta. Meillä oli visio siitä, kuinka lamput ja taljat tuovat siihen lämpöä, Aalto-Heikkilä kertoo.

Yrittäjät kaipaavat vertaistukea. Vaikka tuotteet ovat erilaisia, niin materiaaleihin ja myyntiin liittyvät ongelmat ovat yhteisiä. Aalto-Heikkilä ja Ruokola sanovat, että ystävä ja kollega on voimavara.

Hänen edellisestä taidenäyttelystään kirjaston galleriassa on vierähtänyt pari vuotta, mutta Ruokolan kalusteita ei ole koskaan ollut esillä taidenäyttelyssä.

– Jälleenmyyjillä niitä kyllä on ollut esillä, se on ollut silkkaa kauppaa. Olen kiertänyt design-toreja ja -messuja, mutta en ole koskaan ajatellut, että kalusteet kuuluisivat näyttelyyn. Enkä tiedä, onko täällä ikinä ollut kalusteita esillä, veistoksia kyllä, Ruokola sanoo.

Samaan hengenvetoon hän myöntää, että ei ole ikinä ajatellut tekevänsä taidetta, vaan jotain käytännöllistä ja hyvää käyttöesinettä, joka on samalla kaunis.

Ruoko Designin esillä olevat tuotteet ovat Sanna Ruokolan mukaan pääasiassa malliston tuotteita. Aikataulu salli kuitenkin muutaman uniikin kappaleen tekemisen.

”Sonaatteja sahalla ja siveltimellä” -näyttelyn avajaisia vietettiin keskiviikkona lokakuun ensimmäisenä päivänä.

– Tosi hyvät fiilikset. Ihanaa, että väkeä tuli näin paljon, Aalto-Heikkilä kiittelee monikymmenpäistä avajaisyleisöä.

– Selkeästi tällainen näyttely kiinnosti. Kaikki vieraat eivät olleet tuttuja, vaan ihan matkan päästä oltiin tultu, Ruokola toteaa ja kiittelee samalla käytössä olevaa galleriaa.

– Kalusteethan näyttävät ihan hyvältä täällä, kun on tilaa ja ihana valaistus. Yleensä ne ovat varastossa pahvilaatikoissa ja ahtaasti.