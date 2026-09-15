Imuauto ojassa Vehkajärvellä

TEKSTI KUHMOISTEN SANOMAT
KUORMA-AUTO AJAUTUI ojaan Vehkajärvellä tiistaina aamulla. Onnettomuus tapahtui tiellä 325 Karjatanhuan risteyksen lähellä aamulla yhdeksän aikaan.
Pelastuslaitoksen mukaan kyseessä oli imusäiliöauto, jonka säiliö oli tyhjä onnettomuuden sattuessa. Ajoneuvossa oli vain kuljettaja, joka pääsi omin avuin ulos ajoneuvosta. Ensihoito tarkisti kuljettajan ja kuljetti hänet terveyskeskukseen jatkotarkastukseen.
Onnettomuuspaikalla on toinen ajokaista suljettua, kunnes hinausauto saa nostettua kuorma-auton ylös ojasta.