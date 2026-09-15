Tekniseksi johtajaksi vahvoilla sittenkin Kari Setälä – Moisio vetäytyi

TEKSTI PÄIVI HOTOKKA
KUHMOISTEN UUSI tekninen johtaja saattaa olla diplomi-insinööri Kari Setälä. Virantäyttöä valmisteleva työryhmä pitää häntä hakijoista soveltuvimpana sen jälkeen, kun Markus Moisio vetäytyi rekrytointiprosessista.
Aiemmin työryhmä oli kääntynyt Moision kannalle, mutta tämä päätti vetäytyä samaan aikaan, kun työryhmän mielipide tuli julkisuuteen.
Teknisen johtajan virkaan haastateltavaksi pyydettiin viimeisessä vaiheessa neljä hakijaa, joista Timo Laine vetäytyi jo ennen haastattelua. Valtuuston haastattelemista ehdokkaista on virkavaaliin asti jatkamassa Kari Setälän lisäksi Raimo Pirhonen.
Tekninen johtaja valitaan vaalilla kunnanvaltuuston kokouksessa maanantaina 21. syyskuuta. Virkaan pyrki alkuvaiheessa 36 hakijaa.
Printti- ja näköislehden uutisessa 16.9.2026 kerrotaan virheellisesti, että valtuusto haastatteli teknisen johtajan virkaan neljä hakijaa. Timo Laine vetäytyi jo ennen haastattelua, joten viimeisessä vaiheessa haastateltavia oli kolme.