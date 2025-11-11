Jaana Hagström välittää läheisistään ja iloitsee uuden oppimisesta

TEKSTI & KUVA KATJA SIRVIÖ

KEVÄÄLLÄ KÄYDYISSÄ kuntavaaleissa koettiin pienimuotoinen yllätys. Tai ainakin Jaana Hagström itse yllättyi päästessään Kuhmoisten kunnanvaltuustoon SDP:n listoilta 42 äänellä.

– Olin jo mennyt nukkumaan, kun tyttäreni soitti, että enkö ole vaalivalvojaisissa. Hän kertoi, että olen päässyt läpi, Hagström nauraa.

Hagström ei tiedä, miksi pääsi läpi. Hän oli tuolloin tuore kuhmoislainen, siirtänyt kirjansa Kuhmoisiin vuoden 2024 joulukuussa ja näyttäytynyt äänestäjille paistamalla torilla lettuja ja jakamalla kyniä.

– En tiedä, ketkä minua ovat äänestäneet, mutta olen hirveän kiitollinen. Kaikki muut kunnanvaltuutetut ovat asuneet täällä iät ja ajat, minä vain tupsahdin tänne. Oli se suuri yllätys.

HAGSTRÖMILLÄ EI ole aiempaa kokemusta kuntapolitiikasta. Asetuttuaan Kuhmoisiin viettämään eläkepäiviä hän laittoi viestiä työväenyhdistystä johtavalle Ulla Salmelle ja kertoi olevansa käytettävissä.

– Ajattelin, että nyt minulla olisi aikaa tällaiselle. Yhtäkkiä Ulla pyysi ehdokkaaksi. Minä vastasin, että voihan sen nimen listalle laittaa.

Hagström kertoo vanhempiensa olleen oikeistolaisia. Hän itse on siirtynyt vasemmalle sitä mukaa, kun ikää on karttunut.

– Olen maksanut paljon veroja, ja iloisesti, koska meidän täytyy pitää huolta heistä, jotka eivät itse siihen pysty. Koulutus ja terveydenhuolto on taattava kaikille. Siihen suuntaan minun pääni on kääntynyt.

Suomen nykyhallituksen toimet eivät saa Hagströmiltä ruusuja – päin vastoin. Hän kuvailee sen toimia etenkin työttömien kannalta karseaksi kuraksi.

– Saksitaan, saksitaan, saksitaan, eikä se ole johtanut vielä mihinkään hyvään. Joku sisälläni sanoo, että näin ei pitäisi olla.

Hagströmin toimintaa ohjaa vahva usko ylempään voimaan. Käsivarteen on tatuoitu lause ”suurin niistä on rakkaus” ja mieleen isältä saatu neuvo: ”Muista, että pitää kasvaa aikuiseksi niin, että otat vastuun itsestäsi, ja omasta tekemisestäsi, mutta myös ihmisistä ympärilläsi.”

– Sehän on ainut oikea ajatus. Että kohtaa ihmiset ihmisinä.

VAALITEEMOIKSEEN HAGSTRÖM nosti koulutuksen ja terveyden, koska koki pystyvänsä ottamaan niihin kantaa.

– Minulla on pitkä yliopisto- ja sairaalaura sekä kokemusta yksityisestä terveydenhuollosta. Teen vieläkin tutkimusta. Olisi ollut naurettavaa ottaa kantaa johonkin kaavoitukseen, kun en tiennyt kunnan asioista tarpeeksi.

Hagström on suupatologiksi kouluttautunut hammaslääkäri. Hänellä on ollut virka Helsingin yliopistollisessa sairaalassa patologian laitoksella. Lisäksi hänellä on ollut professuuri Turun yliopistossa suun patologian ja radiologian tutkimusalalta. Työ tohtoriksi väittelevien kanssa jatkuu yhä.

Hagström on sivistyslautakunnan jäsen ja kuhmoislainen varhaiskasvatus sekä koulumaailma ovat tehneet häneen jo vaikutuksen.

– Päiväkoti on upea, ja polku sieltä lukioon on aika helpoksi tehty. Kaikilla on siihen matalalla kynnyksellä mahdollisuus.

Lisäksi Hagström kiittelee kuntaa lapsiperheitä houkuttelevista teoista: kotihoidon tuesta ja matalista päiväkotimaksusuista.

Vaikutusmahdollisuudet terveydenhuoltoon ovat vähäiset, mutta Hagströmin mukaan kunnassa saadaan olla tyytyväisiä omiin lääkäreihin, hoitajiin sekä näytteenottopaikkaan.

– Hyvinvoinnin kannaltahan kunnassa ovat asiat hyvin. Kuntosali on kaikille avoin, ja ikäihmiset kiertävät Kokonniemeä ahkerasti, osa rollaattoreiden kanssa. On hyvä, että täällä ollaan aktiivisia.

Peli oli vihellettävä poikki ja tämä oli ainoa keino tehdä se.

KUNNANVALTUUSTON SYKSY alkoi ryminällä, kun sen eteen pöydälle tuotiin kuntalan ilmapiiriongelmat, joiden seurauksena kunnanjohtaja Valtteri Väyrynen irtisanoutui suuren erorahan turvin. Hagström antaa rivien välistä ymmärtää, että tilanteessa ei välttämättä toimittu hänen mielestään täysin oikein, mutta seisoo valtuuston tekemän ratkaisun takana.

– Päätös oli siinä tilanteessa varmasti oikea. Sellaista solmua, mikä kuntalassa oli, ei voinut enää selvittää. Peli oli vihellettävä poikki ja tämä oli ainoa keino tehdä se.

Hagström myöntää olleensa ensialkuun Väyrysen erottamista vastaan.

– Niin oli moni muukin.

Haastattelusta Hagström oli suuntaamassa kuntalaan valtuutetuille tarkoitettuun koulutukseen.

– Onneksi niitä järjestetään! Pääsen koko ajan opiskelemaan uutta, ja se on jännää ja mielenkiintoista. Asioita tulee eteen melkoinen määrä, mutta tekemällä pikkuhiljaa oppii, Hagström iloitsee.