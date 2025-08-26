Kirjaston esihenkilön paikkaa ei avata

TEKSTI KUHMOISTEN SANOMAT
Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen esihenkilön tehtävät jaetaan toistaiseksi kirjaston muun henkilöstön kesken.
Sivistyslautakunta päätti, että toukokuussa irtisanoutuneen Minna Pollarin tilalle ei tällä erää haeta uutta viranhaltijaa. Tilannetta tarkastellaan uudelleen kevätkaudella, kun kuntien valtionosuusuudistuksesta saadaan täsmällisempää tietoa.
Uuden työnjaon mukaan sivistystoimenjohtaja vastaa kirjasto- ja kulttuuripalvelujen taloudesta sekä hyväksyy poissaolot. Erikoiskirjastovirkailija vastaa muista kirjasto- ja kulttuuripalvelujen esihenkilötehtävistä.
Erikoiskirjastovirkailijan lisäksi kirjastossa työskentelee vakituinen kirjastopedagogi ja määräaikainen lukukoordinaattori.