Toritien varren vaahteraan noussut kasvusto ihmetyttää

TEKSTI JA KUVA PÄIVI HOTOKKA

KUHMOISTEN SANOMIEN lukija kysyy, mitä mahtaa olla vaalea kasvusto, joka on ilmestynyt Toritien reunassa kirkonmäen alla kasvavaan vaahteraan. Kasvusto on kookas, jopa puolisen metriä korkea ja sienimäinen. Se sijaitsee rungolla arviolta kolmen metrin korkeudessa lähellä oksanhaaroja.

Tutkailemme kunnan ympäristösihteerin Anette Ursinin kanssa kasvustosta otettuja kuvia. Ne vaikuttavat hyvin samankaltaisilta netistä löytyvien kääpäorakasta esittävien kuvien kanssa.

– Kääpäorakas on oikein hyvä veikkaus, koska se kasvaa nimenomaan vaahterassa, Ursin vahvistaa.

Kääpäorakas on lahottajasieni, joka esiintyy erityisesti puistojen jalopuissa. Joidenkin lähteiden mukaan se viihtyy varsinkin vaahterassa. Tyypillisesti se kasvaa puun haaroissa tai rungolla, myös korkealla.

Kääpäorakkaan itiöemä on yksivuotinen, eli näkyvä sieni putoaa pois puusta. Sienirihmasto sen sijaan elää puussa jatkuvasti ja voi kasvattaa uuden itiöemän, mutta ei joka vuosi. Sieni on näyttävä, mutta ei erityisen harvinainen.