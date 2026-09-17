Pirha aloittaa jälleen yt-neuvottelut

TEKSTI KUHMOISTEN SANOMAT
Pirkanmaan hyvinvointialue (Pirha) suunnittelee toimintaansa muutoksia, joiden vuoksi se käynnistää yhteistoimintaneuvottelut kolmelle palvelulinjalle.
Neuvottelujen tavoitteena ei ole vähentää vakituista henkilöstöä eikä euromääräisiä tavoitteita ole asetettu. Vakituisille työntekijöille, joiden tehtävä päättyy, tarjotaan uutta työtä. Määräaikaisia työsuhteita voi kuitenkin päättyä.
Kolmessa yksikössä henkilöstötarve voi pienentyä esimerkiksi palvelujen kysynnän vähenemisen tai vuokrasopimusten päättymisen vuoksi. Pirha ei toistaiseksi kerro, mitä yksikköjä tämä koskee.
Yhteensä muutokset voivat vaikuttaa enintään 620 henkilön palvelussuhteen ehtoihin. Neuvottelujen kohteena on avopalveluissa noin 10, sairaalapalveluiden palvelulinjalla noin 450 ja ikäihmisten ja vammaisten palveluiden palvelulinjalla noin 160 henkilöä.
Aluehallitus päätti yt-neuvottelujen käynnistämisestä viime torstaina. Neuvottelut on tarkoitus aloittaa 25. syyskuuta, ja ne kestävät vähintään kuusi viikkoa.