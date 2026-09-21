Kolumni: Vuoristokoira lintukodossa

KARHU TULEE! huudahti vastaan tuleva lapsi ja juoksi piiloon äitinsä liehuviin helmoihin. Karhullani on musta naama, karhulle ominainen kuono ja väritys. Karhu se ei kuitenkaan ole vaan estrelanvuoristokoira. Hän mylvähtelee pihapiirissäni, ja silloin tällöin istuu kuin poni.

Lentelin elokuussa Tähtivuorten ylitse, Serra da Estrela, joka sijaitsee Portugalissa. Vuoristo on maailmankuuluu lampaanmaidosta tehdystä juustosta. Lammaslaumoja suojelevat nykyäänkin suuret esterelanvuoristokoirat, ikivanha alkurotu.

Muistelin yläilmoissa erästä infrapunakameroilla kuvattua yöllistä dokumenttia, jossa näytetään kuinka kolme estrelaa tappaa susilauman alfauroksen ja lyö loput susilaumasta hajalle ja pakosalle, tuolla alhaalla vuoristossa.

Täällä Kuhmoisissa ei pihapiirissäni ole susia näkynyt, mutta supikoirat saavat tuta estrelankoirani luonteen. Stara vartioi pihaa itsenäisesti ja reagoi uhkiin itsestään ilmoitellen.

Estrelan koira omistautuu perheelleen lempeästi. Stara makoileekin mielellään sohvalla ja katselee kanssani luontodokumenttia. Mutta hän ei sentään haukahtele telkkarille niin kuin edesmennyt kingcharlesinspanieli eli kavaljeeri. Edelleen on TV:n pinta naarmuilla, koska kavaljeerimme yritti pyydystää telkkarista lintuja tai hakkasi käpälillään ruudussa liikehteviä eläimiä. Sitten hän narisi harmissaan, kun ei saanut ketään kiinni.

Edellinen estrelani oli nimeltään Pirtu. Hän oli kova karkailemaan. Mitä lie Hiukkolansaaren kausiasukkaat tuumailivat, kun juoksentelin pusikoissa ja metsäteillä huudellen pirtua tänne!

Mi sono ispirato tähän juttuun paikallislehden 38/2026 laadukkaasta narratiivista. Pääkirjoituksen nosto Kuhmoisten yhtenäiskoulun markkina-arvosta lintukotona on huomion arvoinen. Meno varsinkin kaupunkien kouluissa alkaa olla sellainen, että ymmärrän hyvin, miksi peruskoulun opettajista lähes puolet on tuumaillut työpaikan vaihtamista. Näin ainakin OAJ:n valtakunnallisen barometrin 2026 mukaan.

Yhtenäiskoulumme lintukotoa ja siellä tehtävää opetustyötä sekä sen johtamista olisi syytä arvostaa! Lisäksi yhtenäiskoulumme toimintakulttuurissa on keskeinen rooli lasten ja nuorten pahoinvointia ehkäisevällä työllä eli opiskeluhuollolla ja kouluvalmentajan työllä. Arvostakaamme myös heitä!

Oppilaiden kouluviihtyvyys syntyy varsinkin siitä, että koulu koetaan turvalliseksi paikaksi. Tunteeseen vaikuttavat paitsi koulun sosiaaliset suhteet myös esimerkiksi koulun tilat, sisäilman laatu ja ruokailu. Turvallisuuteen vaikuttavaa myös se, miten oppilas kokee tulevansa arvostetuksi ja saa onnistumisen kokemuksia. Pienessä yhteisössä nämä asiat ovat helpommin mallillaan kuin jättikoulussa, ja myös niihin liittyvät puutteet havaitaan helpommin.

Olin viime viikolla nuuhkimassa ruotsin oppitunnilla sisäilman kehittymistä oppitunnin aikana. Tosiasiassa olin kuitenkin kiinnostuneempi siitä, millaisilla metodeilla opettaja toimii. Kiitoksia opettajalle, oli opettavaista ja kivaa!

Pertti Terho