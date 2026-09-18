Seurakuntavaaleissa seitsemän kuhmoislaista ehdokasta

TEKSTI KUHMOISTEN SANOMAT

Marraskuussa pidettävissä seurakuntavaaleissa on mukana seitsemän kuhmoislaista ehdokasta Hollolan seurakunnan kirkkovaltuustoon.

Ehdolla ovat Juhani Luumi, Risto Ojala, Osmo Puukila, Vesa-Pekka Carlson, Lea Sinivaara, Jaana Hagström ja Ulla Salmi.

Vaaleissa on mukana viisi valitsijayhdistystä. Luumi, Ojala ja Puukila edustavat Hollolan yhdistynyttä seurakuntaväki -yhdistystä. Carlson ja Sinivaara ovat Kokoomus ja kirkon uudistajat -yhdistyksen listalla. Hagström ja Salmi edustavat Matalan kynnyksen kirkkoa.

Muut valitsijayhdistykset ovat Ihmisläheinen seurakuntatyö ja Kärkölän kappeliseurakunta.

Nykyisessä kirkkovaltuustossa on viisi kuhmoislaista edustajaa. Heistä Kimmo Malin ja Saara Westerholm eivät ole ehdolla tämän vuoden vaaleissa, mutta Risto Ojala, Vesa-Pekka Carlson ja Lea Sinivaara hakevat uudelle kaudelle.

Seurakuntavaalien ennakkoäänestysaika on 3.–7. marraskuuta. Vaalipäivä on sunnuntaina 15. marraskuuta. Vaaleissa valitaan 33 jäsentä Hollolan seurakunnan kirkkovaltuustoon nelivuotiskaudelle 2027-2030. Yhteensä ehdolla on 51 henkilöä.

Lue seurakuntavaalien kaikki ehdokkaat Hollolan seurakunnan nettisivuilta.