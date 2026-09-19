Verkkohuijauksia tehdään pankkien ja yhdistysten nimissä

TEKSTI KUHMOISTEN SANOMAT

NYKYÄÄN KUKA tahansa voi joutua verkkohuijauksen uhriksi. Huijatuista suurin osuus ei enää ole ikäihmisiä kuten aiemmin.

Verkkohuijausten määrä kasvaa, ja tämä näkyy OP Järvi-Hämeen palvelupäällikön Sirpa Rantapelkosen mukaan myös paikallisen pankin asiakaskohtaamisissa.

Finanssiala ry:n mukaan vuonna 2025 suomalaisilta yritettiin huijata yhteensä 148 miljoonaa euroa. Tämä on yli kolmanneksen enemmän kuin edellisenä vuonna. Pankit saivat estettyä tai palautettua yli puolet rikollisille menossa olevista maksuista.

Edelleen suurin osa huijauksista on pankkitunnusten kalastelua monilla eri tavoilla. Saapuneessa viestissä on linkki, johtaa huijaussivustolle, ja huijari voi esiintyä esimerkiksi pankkina, viranomaisena tai muuna yrityksenä.

HUIJARIT KEHITTÄVÄT kuitenkin jatkuvasti uusia huijaustapoja.

– Yhä useammin huijarit saavat uhrit siirtämään itse rahat huijareille, sanoo OP Järvi-Hämeen asiakkuusasiantuntija Maria Lautaportti pankin tiedotteessa.

Hänen mukaansa tietoisuuden lisääminen on erityisen tärkeää huijausten torjunnassa, koska monet huijaukset perustuvat uhrin manipulointiin.

– Tällaisia huijauksia on vaikea torjua pelkästään teknisin keinoin, sillä ne hyödyntävät usein ihmisten luottamusta, auktoriteettiuskoa ja hyväuskoisuutta.

Luottamusta käyttävät hyväksi esimerkiksi johtajahuijaukset, joista liikenne- ja viestintävirasto Traficom varoittaa. Niissä huijarit selvittävät etukäteen organisaation johtoa ja työntekijöiden tehtäviä. Johtajan nimiin väärennetyllä viestillä rikollinen yrittää saada työntekijää tekemään maksun tai hankinnan.

JOPA KUHMOISLAISTEN yhdistysten nimissä on viime aikoina lähetetty tämäntapaisia viestejä, joissa ”puheenjohtaja” pyytää ottamaan kiireellisesti yhteyttä sähköpostilla.

Siksi organisaatioissa tulee pitää kiinni maksujen hyväksymisen pelisäännöistä. Tavallisesta poikkeavat maksut ja hankinnat kannattaa varmistaa erikseen. Viestin lähettäjän sähköpostiosoite pitää tarkistaa ennen vastaamista, vaikka viesti tulisikin tutun henkilön nimellä.

Myös Osuuspankin nimissä tehdään jatkuvasti puheluita, joissa huijarit esiintyvät pankin asiantuntijoina. Pankki muistuttaa, että mobiilipankkisovellus voi paljastaa huijarin. Kun todellinen Osuuspankin asiakaspalvelija soittaa, hän voi lähettää sovellukseen tunnistuspyynnön, joka varmistaa, että kyse on virallisesta puhelusta.

OP Järvi-Häme järjestää kaikille avoimen opastustilaisuuden turvalliseen pankkiasioiden hoitamiseen Kuhmoisten konttorilla keskiviikkona 7. lokakuuta.