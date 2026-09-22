Luonnon ja kansallispuiston pitäisi näkyä nykyistä enemmän kunnan markkinoinnissa

TEKSTI PÄIVI HOTOKKA

LUONTO ON Kuhmoisten ylivoimaisesti tärkein vetovoimatekijä. Tätä mieltä ovat sekä kunnan vakituiset asukkaat, kausiasukkaat että matkailijat kesällä toteutetussa elinvoimakyselyssä. Mainintoja saivat etenkin Päijänne ja muut vesistöt sekä Isojärven kansallispuisto.

Tätä vahvuutta kunta voisi vastaajien mielestä kuitenkin hyödyntää vielä nykyistä enemmän sekä uusien asukkaiden että matkailijoiden houkuttelussa. Ylipäätään kunnan markkinointia tulisi lisätä, jotta se tulisi tunnetummaksi.

Kehittämistä Kuhmoisissa sen sijaan vaatisivat ennen kaikkea liikenneyhteydet. Julkista liikennettä tulisi parantaa kaikkiin suuntiin. Lisäksi huolta aiheuttaa teiden kunto etenkin sivukylillä, samoin kevyen liikenteen väylien puutteet.

Luonnon lisäksi Kuhmoisten pieni koko ja kunnan yhteisöt sekä ystävälliset ihmiset koetaan vahvuudeksi. Asuminen on turvallista, ja kunta tarjoaa vaihtoehdon kaupunkien kiireelle. Palveluista arvostetaan erityisesti kirjastoa, koulua, päiväkotia, liikuntapalveluja, päivittäispalveluja ja satamaa.

KUNNAN ELINVOIMA-ASIANTUNTIJA Sarianna Hanskin mukaan kyselystä saadut vastaukset ovat pitkälti sen mukaisia, mitä hän on kuntalaisilta aiemminkin kuullut ja kylällä liikkuessaan aistinut. Ne ovat myös linjassa kunnan uuden strategian kanssa sekä vahvistavat suunnitelmia, joita viranhaltijat ovat valmistelleet.

– Esimerkiksi kunnan tunnettuuden lisääminen erityisesti Pirkanmaan puolella on yksi strateginen painopiste, ja markkinointia medioissa on jo suunnitteilla, Hanski kertoo.

– Teen jo osin töitä samojen asioiden parissa, jotka tulivat esiin kyselyssä.

Tuulivoima

nousi esiin

hieman yllättäen,

sillä siitä ei

erikseen kysytty.

SATAMAN JA satamapalvelujen rooli korostuu vastauksissa. Sahanrantaan ehdotetaan muun muassa yleistä saunaa, lisää ravintolapalveluja ja tapahtumia.

Sataman läheisyydessä sijaitsevaan matkaparkkiin on myös kiinnitetty huomiota. Sekä matkailijat että vakituiset ja kausiasukkaat ovat sitä mieltä, että matkaparkkia tulisi kehittää eikä se nykyisellään vastaa Kuhmoisten matkailupotentiaalia. Alueella tulisi parantaa viihtyisyyttä sekä karavaanareille tarjottavia palveluja. Lisäksi pitäisi selvittää leirintä- ja telttailumahdollisuuksia.

Vastaajien mielestä kunnan tulisi hyödyntää alueellaan sijaitsevaa kansallispuistoa nykyistä enemmän. Puiston opastusta ja reitistöjä pitäisi kehittää.

TUULIVOIMAAN LIITTYVÄT asiat nousivat esiin spontaanisti, hieman yllättäen, sillä niistä ei erikseen kysytty. Osa ihmisistä on huolissaan tuulivoimasuunnitelmista, koska tuulivoimaloiden ei koeta sopivan kunnan luontoarvoihin ja kokemukseen rauhallisesta, luonnonläheisestä asumisesta.

Kyselyyn saatiin 102 vastausta. Vastaajista lähes puolet oli kausiasukkaita ja suunnilleen saman verran vakituisia asukkaita. Lisäksi mukana oli muutaman matkailijan vastaus. Yli puolet vastaajista oli yli 60-vuotiaita.

Sarianna Hanskin mielestä vastaajamäärä oli hyvä. Vastauksia saatiin enemmän kuin Kuhmoisten edellisessä vastaavassa kyselyssä ja suhteellisesti saman verran kuin Padasjoella toteutetussa kyselyssä.