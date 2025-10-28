Kokousmuistiot tehtävä kolmella kielellä

Kuhmoisten Siivouspalveluilla työskennellään kolmella kielellä. Yrittäjä Eija Heinoselle (toinen oikealta) on tärkeää, että siinä missä työntekijät opiskelevat suomen kieltä, hän opiskelee heidän kieltään. Se on kohteliasta. Heinonen kiittelee työntekijöitään Hanna Verteshevaa, Veronicah Kinuthiaa, Yulia Filshynaa ja Kati Hyttiä siitä, että he ovat motivoituneita työntekijöitä ja tulevat iloisella mielellä töihin.

TEKSTI & KUVA KATJA SIRVIÖ

Kuhmoisten kunnan elinvoima-asiantuntijan Sarianna Hanskin tavatessa Kuhmoisten Siivouspalveluiden yrittäjän Eija Heinosen puhe kääntyi myös työvoiman saatavuuteen. Heinosella on omien sanojensa mukaan käynyt hyvä tuuri työntekijämarkkinoilla – riveistä löytyy neljä reipasta ja kivaa työntekijää.

– Työntekijöistä yksi on suomalainen, yksi on kenialainen ja kaksi tulee Ukrainasta, Heinonen kertoo.

Heinonen kertoo yllättyneensä saamistaan kommenteista, joissa arvellaan ulkomaalaisen työvoiman tulevan yrittäjälle kotimaista edullisemmaksi valinnaksi.

– Johtuuko se sitten marjanpoimintabisneksestä saadusta kuvasta, että kuvitellaan, että suomalaiset työehtosopimukset eivät ulkomaalaisiin päde? Heillä on täysin sama ”tessi” kuin muillakin, Heinonen sanoo.

Ulkomaalaisille työntekijöille tulee luonnollisesti maksaa samaa palkkaa kuin suomalaisille. Lisäksi viranomaiset kiinnostuivat Heinosen toiminnasta heti, kun hän alkoi asioida maahanmuuttoviraston kanssa.

– Työturvallisuustarkastaja otti minuun yhteyttä välittömästi, ja näin pienissä yrityksissä niin käy harvoin, Heinonen sanoo.

Hän kävi tarkastajan kanssa läpi muun muassa vanhoja työvuorolistoja sekä sopimus- ja palkkatietoja.

– Meillä oli kolmituntinen teams-istunto, jossa kävimme näitä asioita läpi. Onneksi vastapuoli oli kiva, eikä millään tavalla höykkyyttänyt. Istunto oli tosi informatiivinen, Heinonen kertoo.

Työturvallisuusasioiden lisäksi Heinosta on työllistänyt hänen suorittamansa kotityöpalveluyhdistyksen laatukäsikirja, jonka myötä yritykselle on myönnetty laatusertifikaatti. Sertifikaatin saaminen vaati vuoden verran opiskelua sekä omalle yritykselle sopivan laatukäsikirjan laatimisen.

– Tiistai-illat on istuttu teamsissa. Koulutus oli hyvä ja osa-alueita valtavasti: laadun, taloudellisuuden ja tuottavuuden seurannan rakentaminen, monikulttuurisuuden haasteet ja mahdollisuudet, ohjeistaminen ympäristömyönteisiin toimintatapoihin, ja niin edelleen. Liikkeelle lähdettiin niinkin yksinkertaisista asioista kuin että kerran kuussa pitäisi pitää palaveri, josta tehdään muistio ja otetaan kaikkien osallistujien nimikirjoitukset alle, Heinonen sanoo.

Heinonen on innokas opiskelija ja suosittelee samaa muillekin. Hän itse hyödyntää oppisopimuskoulutuksia ja suoritti viime vuonna muun muassa myynnin ja markkinoinnin oppisopimuskoulutuksen.

– Opin lisäksi saa hyvää vertaistukea monen alan kanssayrittäjiltä.