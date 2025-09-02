Kolumni: Maaseudun tulevaisuus

Kirjoittaja on Kuhmoisten kunnan sivistystoimenjohtaja.

Tilasin Maaseudun Tulevaisuuden broadsheetin – perinteisen paperilehden siis. Kun nyt koulussakin pyritään rajoittamaan ruutuaikaa, ajattelin rajoittaa sitä itseltänikin. Toisaalta digitilaukset ovat kohtuuttoman hintaisia suhteessa puhelinruudulta luettuun aikaan.

Minulla taitaa olla Hesarin digitilaus aktiivisena. Milloin viimeksi muka lueskelin digiartikkelia? Katsotaanpa. Päivän timantti: ”Pankki ei antanut lainaa 1990-luvulla rakennettuun rivitaloasuntoon”. Tässä timantissa pirkanmaalainen kiinteistövälittäjä kertoo asuntomarkkinoiden elpymisen esteeksi pankkien tiukentuneet lainaehdot.

Aamulehden päätoimittajan kolumnissa ”Maaseudusta on tulossa varakkaiden yksinoikeus” puolestaan kritisoidaan pankkien nihkeyttä maaseudun asuntokaupoissa. Jutun mukaan asunnon sijainti maaseudulla vääntää pankkien lainahanat jopa kiinni, koska kohteen kaupaksi saaminen uudemman kerran epäilyttää.

Erityisesti maaseudun rauhaan muuttoa suunnittelevat nuoret lapsiperheet kärsivät nykyisestä lainapolitiikasta, koska vakuuksia nuorilla ei ole vielä riittävästi. Maaseudun tyhjeneminen kiihtyy entisestään.

Palailenpa parempaan tulevaisuuteen. MT:n kansilehdessä nro 97 silmiin pistää otsikko ”Voimala pysyy avarana lammasvoimin”. Kuuden hehtaarin aurinkopaneelialueen aluskasvillisuus pysyy kurissa 60 karitsan puruluilla, Hirvensalmella. Lampuri saa sähköyhtiöltä korvauksen alueen hoitamisesta, mutta myös kotimaiselle, ympäristöystävälliselle lihalle on kysyntää.

Toinenkin juttu osuu silmään, ”Tilalle lisätuloja hiilikrediiteistä”. Mitäs tämä nyt on? Sitä, että viljelijä voi ansaita ilmastotyöllä. Häh? Jutun mukaan viljelysmaiden hiilimäärä voidaan laskea ja sertifioida krediiteiksi, joita ostavat hiilijalanjälkilaskelmia laativat yritykset.

Kyse on kansainvälisestä krediittikaupasta. Tilalta edellytetään raportointi viiden vuoden ajalta jokaisen peltolohkon toimenpiteistä. Aika työläältä vaikuttaa, ainakin maallikon silmissä. Kuitenkin – maaseutu tarvitsee uusia tulonlähteitä, uutta työtä, uusia työntekijöitä.

Maa- ja metsätalousministeriö keräsi vielä elokuussa kommentteja maaseutupoliittiseen selontekoon, joka annetaan eduskunnalle loppuvuodesta 2025. Selonteossa määritellään toimet maaseudun elinvoimalle, asuttavuuden, yrittäjyyden, palveluiden ynnä muiden edellytyksille.

Maaseudun sivistysliiton kommenteissa nostetaan paikkaperusteisuus ja kulttuurin mahdollisuudet vetovoimaa lisääviksi tekijöiksi. Ensimmäiseen viitaten on tärkeää, että kunnassa on terveet tilat kasvatukselle ja opetukselle sekä riittävät palvelut myös vapaa-ajan asukkaita ajatellen.

Kulttuurin mahdollisuuksia maaseudun kehittämisen, elinvoiman ja yhteisöllisyyden näkökulmasta tuodaan selonteossa kiinnostavalla tavalla esille. Tästä nostan meillä Kuhmoisissa yhden esimerkin: ei tarvitse lähteä kaupunkiin leffan ensi-illan vuoksi. Kiitän kahta elokuvakoneemme käyttäjää, Markoa ja Tuurea, jotka ovat vuosikausia sunnuntaisin filmirullaa jaksaneet pyörittää.

Luonnos valtioneuvoston maaseutupoliittiseksi selonteoksi löytyy helpoiten lausuntopalvelu.fi-sivustolta.

Pertti Terho