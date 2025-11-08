Kolumni: Terveydenhuollon haasteita nyt ja ennen

HYVINVOINTIALUEIDEN RAHOITUS on puhuttanut. Lakisääteisen palvelulupauksen toteuttaminen valtiontalouden asettamissa raameissa näyttää vaikealta. Hyvinvointialueen päättäjiltä puuttuu tällä hetkellä työkalut vastata lakisääteisen palvelulupauksen täyttämisestä.

Sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon potilaana koen palvelutason hyväksi. Syöpäkontrollin tulosten perusteella määrättyihin tutkimuksiin mennessäni voin kuvitella, että palvelulupauksen heikentyminen merkitsisi sitä, että tällaisia tutkimuksia ei tehtäisi potilaan iän ollessa jo yli tilastollisen keskimääräisen eliniän. Pahaltahan se tuntuisi, jos minulle sanottaisiin, että olet elänyt jo tarpeeksi.

Kannattaa kuitenkin palata kuudenkymmen vuoden taakse. Isäni sai vuonna 1964 sappikivikohtauksen Kuhmoisissa. Oli viikonloppu, eikä tuohon aikaan ollut virallista lääkäripäivystystä. Kuhmoisten kunnalla oli yksi sairaalapaikka Hämeenlinnan keskussairaalassa. Ainoa apu viikonloppuna oli seurakunnan diakonissa, joka kehotti soittamaan Lahteen tunnetulle erikoislääkärille. Isä sai seuraavana päivänä kutsun vastaanotolle Lahteen ja lähetteen silloiseen Lahden yksityissairaalaan. Sappikivet leikattiin. Isä oli loppuikänsä kiitollinen niin diakonissalle kuin kirurgille. Tänä päivänä avun saanti ei ole enää näin sattumanvaraista, vaikka päivystykset ovat siirtyneet kauemmaksi.

Kuhmoisten edustaja hyvinvointialueen päätöksenteossa Johanna Peltonen antoi jokin aika sitten varsin rohkaisevan kuvan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestymisestä uusissa kuvioissa. Pelkkä raha ei niitä rajoita, vaan myös henkilökunnan saanti. Siihen nähden tuntuu järjettömältä, että joltakin hyvinvointialueelta on uhattu tarvittavan tuhansien henkilöiden vähennys. Jos näin tehtäisiin, tehtäisiin vakava virhe. Hyvästä henkilöstöstä tulee pitää kiinni.

Rajusti pienenevät koulutukseen tulevat ikäluokat tulevat supistamaan henkilöstötarjontaa myös sosiaali- ja terveyspalvelutehtäviin. Eläkeikä tulee varmasti tästäkin syystä nousemaan ja vaatii panostuksia johtamiseen ja työhyvinvointiin. Lahden perusterveydenhuollon Harjun terveyden asiakasraadissa johto esitteli meille jäsenille seurantatietoa, joka kertoi, että potilaiden hoitoon pääsyn nopeutuminen oli toteutunut samanaikaisesti henkilöstön työhyvinvoinnin indeksin paranemisen kanssa. Potilaiden hoito paranee, kun henkilöstön työhyvinvointi paranee.

Pentti Rauhala