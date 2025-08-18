Kolumni: Uudessa ajassa

Kirjoittaja on Jämsässä terveyskeskuksessa työskentelevä, parikymmentä vuotta Kuhmoisissa asunut yleislääketieteen erikoislääkäri.

Lehden ilmestyessä on kulunut viitisen viikkoa siitä, kun Jokilaakson sairaalassa tehtiin viimeinen leikkaus. Siellä on vuosien saatossa paljon kuhmoislaisiakin hoidettu. Ja sairaalan sisätautiosastolla samoin.

Kaikki tämä on nyt ohi. Erikoissairaanhoito keskittyy isoihin sairaaloihin ja kaikkialla Suomessa entisten aluesairaaloitten toiminta on supistunut tai jopa päättynyt. Uskon, että monelle tulee vielä ikävä Jokilaakson sairaalaa, jossa palvelut oli järjestetty sairaalan ja paikkakunnan kokoon nähden monipuolisina. Tämän mahdollistanut sopimus päättyy kuluvan elokuun lopussa.

Suuressa sairaalassa kaikkine erikoisaloineen on toki paremmat hoitomahdollisuudet. Varsinkin silloin, kun hoidetaan vakavia sairauksia ja kiireellisiä asioita. Hoidon keskittäminen aiheuttaa kuitenkin kauempana keskuksista asuville matkustamisen tarvetta. Jos ei ole omia kulkuvälineitä, on lisäksi taksikyydin varassa, kun julkinen joukkoliikenne ei sovellu useinkaan äkillisesti sairastuneen kuljetukseen eikä harvojen aikataulujen takia oikein terveemmillekään.

Jos tutkimuksen tai hoidon tarve yllättää oman terveysaseman aukioloajan ulkopuolella, on hakeuduttava kiirevastaanotolle tai päivystykseen toiselle paikkakunnalle. Kuhmoislaisille Jämsä ei enää ole kovin käytännöllinen vaihtoehto. Siellä on rajalliset tutkimusmahdollisuudet ja lyhennetty aukioloajat. Viimeksi ilmoitettujen tietojen mukaan Jämsän kiirevastaanotto elokuun päätyttyä suljetaan iltaisin klo 20 ja kun vähän syksymmällä Keski-Suomen hyvinvointialue vähentää Jämsän sairaalasta vuodepaikkoja, ei taloon luultavasti mahdu jämsäläisiäkään ihan niin paljon, kuin tarvetta olisi.

Kaiken tämän valituksen jälkeen voi kysyä, onko tehdyissä uudistuksissa mitään hyvää? Varmaankin on, mutta se ei tule helposti esille. Toiminnan kehittämissuunnitelmat ovat tällä hetkellä vähän supistus- ja säästövoittoisia. Heikon talousarviomenestyksen takia Keski-Suomen hyvinvointialue on joutunut valtion ohjaukseen. Siinä ei toiminnan sisältöön puututa, mutta kulurakenteen toteuttamisessa taitaa olla rajoituksia. Terveysasemien sulkemisia ja henkilökunnan lomautuksia on suunniteltu. Pirkanmaan hyvinvointialue on vielä autonominen, mutta varmasti sielläkin joudutaan tarkkaa taloutta pitämään.

Taas on muutamakin syy enemmän elää varovasti ja terveellisesti. Saas nähdä, kuinka tässä käy.

Jyrki Järvinen