Kunnalle luvassa positiivinen tulos

TEKSTI PÄIVI HOTOKKA
KUHMOISTEN KUNNAN arvioidaan tekevän vuonna 2026 ylijäämäisen tuloksen, jonka loppusumma on noin 240 000 euroa. Tämä on noin 150 000 euroa enemmän kuin talousarviossa.
Kunnanhallitus käsitteli talousarvion määrärahamuutoksia maanantaina. Suurimmat alkuvuoden aikana ilmenneet muutokset aiheutuvat lisääntyneistä verotuloista sekä sote-kiinteistöjen vuokratulojen kasvusta.
Lisäksi tämän vuoden investointisuunnitelmasta poistetaan Myllykujan kiinteistöjen korjauksiin varattua määrärahaa.
Pientä menojen kasvua ovat aiheuttaneet esimerkiksi moduulirakennuksen hankinta yhtenäiskoululle ja varhaiskasvatuksen sijaisten palkkaaminen. Tuloja on vähentänyt valtionavustusten pieneneminen aiemmin arvioidusta.
Kunnanvaltuusto tekee päätöksen määrärahamuutoksista ensi viikolla.