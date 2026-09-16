Kotailta kokoontuu lähes korvessa Köntin kämpällä

Veijo Naarajärvi Köntin Kämpällä.

MIESTEN KOTAILTA vierailee tämän viikon perjantaina 18. syyskuuta Köntin kämpällä Ouninpohjan lähistöllä.

Kämppäisäntä Veijo Naarajärvi kertoo illassa Köntin kämpästä, Vanhan Laukaan tien historiasta ja työurastaan. Tietä ovat kulkeneet muun muassa Pietari Brahe ja Elias Lönnrot. Köntti on entinen UPM:n tukkilaiskämppä.

Köntti oli ennen valtakunnallisen päätien varrella, mutta nyt se on lähes korvessa pienen tien varrella. Vanha Laukaan tie oli 4-tietä ja 9-tietä vuosisatoja aikaisempi edeltäjä. Kämpän edessä on UPM:n pystyttämä virstanpylväs, jossa on Ruotsin ja Venäjän hallitsijoiden tunnukset sekä matka Hämeenlinnasta.

Iltaan järjestetään kimppakyytejä, ja lisäksi tapahtumapaikalle on opastus Vuorisjärventieltä. Kotailta on ilmaistapahtuma, johon kuuluu sen alussa oleva grillimakkara- ja mehutarjoilu. Illan järjestää Kuhmoisten kap-peliseurakunta.

Risto Ojala