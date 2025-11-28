Koululaisten hammastarkastuksia aletaan tehdä Kuhmoisissa jo ensi keväänä

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

Koululaisten suun terveystarkastauksia aletaan ensi vuoden huhtikuusta lähtien tehdä pop-up-vastaanotolla Kuhmoisten lähiasemalla. Pop-up-vastaanoton asiakkaiksi pääsevät ensiksi kolmannen ja viidennen luokan oppilaat.

Ensimmäisen luokan oppilaiden tarkastukset on aloitettu syksyllä Kangasalla ja ne on tehty lähes koko ikäluokalle. Kahdeksannen luokan oppilaiden tarkastukset ovat Kangasalan hammashoitolassa helmi-maaliskuussa. Kutsut tarkastukseen ovat pian lähdössä koteihin, Pirkanmaan hyvinvointilaitos tiedottaa.

Ensi syksystä lähtien suun terveystarkastuksiin kutsutaan uuden aseutuksen mukaisesti iän perusteella, ei luokkavuosien sijaan. Tarkastuksiin kutsutaan kaikki, jotka täyttävät 7, 9, 11 tai 14 vuotta.

Syyskuussa 2026 Kuhmoisten lähiasemalla pop-up-vastaanotolla tarkastetaan kaikkiin muihin ikäluokkiin kuuluvat, paitsi 14-vuotiaat. Heidän tarkastuksensa tehdään edelleen Kangasalan hammashoitolassa, sillä siellä on tämän ikäluokan tarkastuksissa tarvittavat röntgenlaitteet.

Matkakustannuksiin voi hakea korvauksia, jos peruskouluikäisen lapsen matkaa suun terveydenhuoltoon ei voi yhdistää koulumatkaan. Korvauksia haetaan saattokorvaushakemuksella, jonka voi pyytää hammashoitolasta tai tulostaa pirhan sivuilta.