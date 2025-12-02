Kuhmari kysyy: Liisa Brander-Keskinen, miksi vaihdoit poliittista ryhmää?

KYSYMYKSET & KUVA KATJA SIRVIÖ

Miksi jätit Avoin Kuhmoinen -ryhmän, Liisa Brander-Keskinen?

– Akussa on nyt riittävästi hyvää ja innostunutta porukkaa ilman minuakin.

Miksi uudeksi puolueeksi valikoitui juuri kristillisdemokraatit?

– Kristillisellä Liitolla (vasta 2001 Kristillisdemokraatit) on Kuhmoisissa kymmenien vuosien perinteet valtuustotyöskentelyssä. Ensin oli Edvin Lahti ja hänen jälkeensä Risto Ojala. Nyt on minun vuoroni.

Miten hyppäys vaikuttaa sinun käytännön valtuustotyöskentelyysi?

– Halusin säilyttää alkuperäisen istumapaikkani Oskun (Puukila) ja Tenhon (Kotajärvi) välissä. En keksi, mikä muuttuisi.

Mikä sai sinut lähtemään kunnallisvaaleihin ehdolle ja juuri Avoin Kuhmoinen ryhmän riveissä, keväällä 2025?

– Avoin Kuhmoinen oli ainoa ryhmä, joka sai minut syttymään. Olen alusta alkaen tehnyt töitä Akun taustalla ja kun tuli tarve saada vielä lisää ehdokkaita, en enää epäröinyt lähteä mukaan vaaleihin.

Vaalien aikaan sanoit vastustavasi tuulivoimaa ja haluavasi kaavatien Myllypaikalle. Vieläkö nämä teemat ovat sinulle tärkeimmät? Miksi tai miksi ei?

– En vastusta tuulivoimaa, mutta mielestäni sekä Mustamäki Velisjärven suunnalla, että eritoten Karijärven tuulivoimateollisuusalue ovat sijainniltaan epäkelpoja. En tosin usko, että ympäristöviranomaiset sallisivat pilata Päijänteen rantamaisemat 300-metrisillä häkkyröillä, mutta silti ei liene haitallista, jos päättäjällä on asiaan omakin mielipide?

– Kaavatie Myllypaikalle – toisin sanoen maapohjan lunastus – on käsittelyssä maankäyttöjaoksessa tällä viikolla. Asia on tosin jo käsitelty samaisessa toimielimessä toukokuussa 2024, mutta jäänyt jostain syystä toteuttamatta. Olen itsekin nyt päättämässä asiasta ja uskon, että ei ole estettä viedä asiaa onnistuneesti maaliin.

Olet jo nyt profiloitunut tarkan markan valtuutettuna. Kuinka lähellä sydäntäsi kunnan talous on ja minkä vuoksi?

– Minusta säästämisessä ei ole mitään hävettävää vaan pikemminkin päinvastoin. Isäni oli kotoisin vaatimattomista oloista Pälkäneeltä ja antoi minulle satikutia, jos käytin viikkorahani turhuuksiin.

Ovatko jotkut muut kuin edellä jo mainitut asiat nousseet esiin sinulle merkittävinä ja eteen päin vietävinä?

– Kannan edelleenkin huolta siitä, että sote-uudistuksessa palvelut keskittyvät ja osa asukkaista ei niihin enää yllä. Esimerkkeinä julkisen hammashoidon karkaaminen ensin Sahalahteen ja sitten Kangasalle, mummoralli eli ikääntyneiden sijoittaminen pitkäaikaispaikoille ympäri Pirkanmaata, ja viimeisimpänä mielenterveys- ja päihdepalveluiden keskittäminen ensin Kangasalle ja nyttemmin elokuusta 2025 alkaen Valkeakoskelle. Ymmärrän kyllä, että ei 2 000 asukkaan pitäjä ole kuin pari korttelia Tampereen kaupungista, mutta meidän pitäisi tehdä hartiavoimin töitä, jotta pystymme haraamaan vastaan keskittämispolitiikalle.

Valtuustokautta on takana noin puoli vuotta. Millaisena valtuustotyöskentely on näyttäytynyt sinulle?

– Palkitsevinta on ollut, kun perehdytyksessä on saanut vastauksia sellaisiin asioihin, joita on vuosia vaan pähkäillyt ilman ymmärrystä. Viimeksi meillä oli esimerkiksi Tampereen kesäyliopiston seminaari, jossa avattiin hyvinvointikertomusten ja -raporttien sisältöä. Oli kyllä melkoinen voittajafiilis, kun lopultakin edes hetken luuli ymmärtävänsä, mitä ovat HYTE-kerroin ja TEA-viisari.

Olet kertonut hyödyntäväsi tekoälyä valtuuston kokouksiin valmistautuessa. Miten ja minkä vuoksi?

– Valtuutetuille tuotetaan päätöksenteon pohjaksi tuhansia sivuja materiaalia vuosittain. On mahdotonta omin aivoin työstää ja jäsentää sellaista määrää. Erityisen haastavia ovat taulukot, jotka ovat täynnä lukuja. Kun saan tällaista aineistoa, revin hetken hiuksiani, kunnes muistan tekoäly-ystäväni. Syötän materiaalin tietokoneelle ja sen jälkeen voin kysyä mitä haluan. Esimerkiksi ”tee vertailu Kuhmoisten, Juupajoen, Padasjoen, Sysmän ja Luhangan vastaaviin lukuihin”.

Mitä olisi pitänyt tehdä toisin, kun käsiteltiin kunnanjohtaja Valtteri Väyrysen irtisanoutumista?

– Valtteri Väyrystä taputettiin päähän vielä helmikuussa 2025, jolloin hän sai merkittävän palkankorotuksen. Jos palkitaan, on asianomaisella perusteltu syy olettaa, että hänen työpanoksensa on vastannut odotuksia. Ehkä Väyrysen hoviin oli parissa vuodessa pesiytynyt ”keisarin uudet vaatteet”-tyyppisiä hännystelijöitä, jotka eivät olleet tilanteen tasalla. Sitten kun valta vaihtui, tuulen suunta muuttui.

Mitä teet silloin, kun et halua miettiä Kuhmoisten kunnan asioita?

– Osallistun etänä Etelä-Karjalan kansalaisopiston akvarellimaalauskurssille. Opettajana Lappeenrannasta käsin on lähes 80-vuotias maahanmuuttajarouva, jonka innostus ja ATK-osaaminen ovat sellaisella tasolla, että itseäni hävettää oma laiskuuteni.