Kuhmarin verkkolehti kehittyy: Käy vastaamassa viikon kysymykseen

TEKSTI KATJA SIRVIÖ
Kuhmoisten Sanomien verkkolehti kehittyy ja hakeutuu kohti lopullista muotoaan. Tällä viikolla verkkolehden etusivulle on lisätty kokeeksi jo ensimmäisiä ilmoituksia. Tietoa verkkolehden ilmoitusmyynnistä on tulossa lisää lokakuun aikana.
Verkkolehden etusivulta löytyy nyt myös viikon kysymys. Tällä viikolla kysymys kuuluu ”käytkö sienimetsällä”. Uusi viikon kysymys päivittyy verkkolehteen joka maanantai.
Jo aiemmin syksyllä Kuhmoisten Sanomien verkkolehden etusivulla olevaan yläpalkkiin luotiin valikot, joista löytyvät sekä kommentoiduimmat että luetuimmat jutut. Pelkkää uutisvirtaa selatessa artikkelit tulevat julkaisujärjestyksessä, tuorein ensimmäisenä.
Syksyn tapahtumat ja puheenaiheet ovat tuoneet runsaasti kävijöitä Kuhmoisten Sanomien verkkolehdelle. Parhaimmillaan yksittäisiä artikkeleita on luettu tuhannesta viiteen tuhatta kertaa.
Verkkolehdessä julkaistujen juttujen kommentointi on mahdollista nimimerkillä, kuten on myös lukijapostien kirjoittaminen. Verkkolehteen jätetyt kommentit tarkistetaan etukäteen, joten niiden julkaisua voi joutua hetken odottamaan.
Maksumuuria verkkolehteen rakennetaan parhaillaan. Kerromme siitä sekä verkkolehden tilaushinnoista hyvissä ajoin ennen maksumuurin astumista voimaan.