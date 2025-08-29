Kuhmoisiin hoitoavustusta kolmelle rakennukselle, eniten Puukkoisten Maamiespirtille

TEKSTI KUHMOISTEN SANOMAT
Pirkanmaan ely-keskus myönsi kolmelle kuhmoislaiselle kiinteistölle rakennusperinnön hoitoavustusta.
Puukkoisten maamiesseura sai 5 000 euroa Puukkoisten maamiespirtin ikkunoiden kunnostusta varten. Luutsaaren kalapirtin kannatusyhdistys puolestaan sai 2 100 euroa pirtin laipiovuoliaisen kunnostukseen.
Päijälään Nurmilehdon tilalle myönnettiin 900 euroa päärakennuksen savupiipun kunnostukseen.
Pirkanmaalla myönnettiin rakennusperinnön hoitoavustuksia yhteensä 11 kuntaan, eniten Tampereelle, 10 kohteeseen, ja Sastamalaan, 6 kohteeseen.
Yleisimpiä avustuskohteita olivat sekä maaseudun että taajamien asuinrakennukset, loma-asunnot ja maaseudun talousrakennukset. Tyypillisimmin avustusta sai ikkunoiden ja seinähirsien korjauksiin sekä kattojen kunnostuksiin.
Kaikkiaan hakemuksia tuli 98 kappaletta, joista avustusta sai 40 kohdetta. Avustusta myönnettiin yhteensä 182 000 euroa.
Keskimääräinen avustussumma oli 4 550 euroa, ja eniten myönnettiin 2 000–5 000 euron suuruisia avustuksia. Pienin myönnetty avustussumma oli 850 euroa ja suurin 15 000 euroa.