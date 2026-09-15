Kuhmoisten mölkkymestaruus Kissakulman nuorisoseuralle

KUHMOISTEN NUORISOSEUROJEN välinen leikkimielinen mölkkyturnaus kisattiin torstai-iltana 10. syyskuuta Kuntalan takana olevalla pelikentällä. Perinteiseen turnaukseen osallistui seitsemän kolmihenkistä joukkuetta neljästä eri seurasta. Kissakulman nuorisoseura otti komean kaksoisvoiton ja vei puisen kiertopalkinnon mukaansa.
Voittajaksi heitti Kissakulman 2. joukkue saavuttamalla ensimmäisenä voittoon vaaditut 50 pistettä. Toiseksi sijoittui Kissakulman 1. joukkue ja kolmanneksi Ruolahden nuorisoseuran joukkue. Muut joukkueet olivat Harmoisten ja Kuhmoisten nuorisoseuroista. Kissakulmalta oli mukana peräti neljä joukkuetta. Ruolahden nuorisoseura osallistui turnaukseen ensimmäistä kertaa.
PELI JÄRJESTETTIIN hiekkakentällä. Keilat eivät pehmeähköllä alustalla kovin helposti kaatuneet, vaan heittokapulan oli osuttava keiloihin riittävällä voimalla. Toisaalta kapula ja keilat eivät myöskään sinkoilleet arvaamattomasti, kuten kovemmalla nurmella tai soralla.
Pelikentän laidalle kokoontui yli kaksikymmentä nuorisoseuralaista pelaamaan ja kannustamaan sekä jännittämään muiden joukkueiden heittojen osumatarkkuutta. Turnauksen lopuksi siirryttiin Sarin Kotikahvilaan nauttimaan järjestävän seuran tarjoamat pullakahvit.
Tänä vuonna järjestelyistä vastasi Kuhmoisten Nuorisoseura. Ensi vuoden turnauksen järjestää Ruolahden nuorisoseura.
Mölkky on Etelä-Hämeessä kehitetty suosittu ulkopeli, joka sopii koko perheelle. Säännöt ovat helpot oppia. Pelissä yritetään kaataa puisia keiloja heittokapulalla, ja kaadetuista keiloista lasketaan pisteitä. Peli päättyy, kun pistemäärä on 50.
Paula Häyrinen