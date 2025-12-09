Kuhmoisten Sanomien loppuvuoden aikataulu

JOULUKUUN 17. päivä Kuhmoisten Sanomat ilmestyy 20-sivuisena. Lehdessä on paitsi tutuksi tulleet joulutervehdykset myös runsaasti monipuolista luettavaa. Joulutervehdyksiä otetaan vastaan perjantaiaamuun kello kymmeneen asti, mutta huomaathan, että Sanomien konttori on torstaina tuttuun tapaan suljettu.

Jouluviikolla 24. joulukuuta paikallislehti ei ilmesty lainkaan ja konttori on suljettu koko viikon. Vuoden viimeinen lehti ilmestyy keskiviikkona 31. joulukuuta. Tuohon lehteen tarkoitetut aineistot tulee toimittaa maanantaiaamuun kello 10 mennessä.

Vuoden 2026 ensimmäinen lehti ilmestyy poikkeuksellisesti torstaina 8. tammikuuta, aineistopäivä on perjantai 2. tammikuuta.

Verkkolehti päivittyy vuoden vaihteen ajan rauhalliseen tahtiin. Ensi viikon lehdessä julkaistava materiaali tulee maksumuurin taakse, sillä itse lehtikään ei sivumäärästä huolimatta ole veloituksetta luettavissa tai jaossa. Jouluviikolla julkaisemme verkossa kesälehdessä olleita lukujuttuja, ja niitä pääsevät kaikki lukemaan.

Huomaathan, että päästäkseen lukemaan verkko- tai näköislehteä, on oltava yhteydessä Sanomien asiakaspalveluun. Huolehdi siis digitilausasiat kuntoon hyvissä ajoin. Toimisto on auki vielä perjantaina 19. joulukuuta kello 13 asti.

Kuhmoisten Sanomien juhlavuoden näyttely on kirjaston galleriassa katseltavissa vielä tammikuun 2. päivään asti.