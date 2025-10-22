Kuhmoisten Sanomien maksumuuri käyttöön marraskuun alussa

TEKSTI KATJA SIRVIÖ
Kuhmoisten Sanomien verkkosivujen maksumuuri on valmis. Maksumuuri otetaan käyttöön marraskuun ensimmäinen päivä.
Maksumuurin myötä Kuhmoisten Sanomien verkkolehdessä julkaistut jutut ovat vain tilaajien luettavissa. Maksumuurin taakse päätyvät lähtökohtaisesti kaikki artikkelit lukuunottamatta teemanumeroissa julkaistavia artikkeleita, sillä teemanumerot (kuten marraskuun alussa ilmestyvä metsäteema) ovat aina olleet veloituksetta luettavissa myös Lehtiluukussa.
Paperilehden kestotilaukseen kuuluu digitilaus automaattisesti. Digitilauksen voi tehdä myös ilman paperilehteä. Digitilaus sisältää lukuoikeuden sekä verkkolehteen (www.kuhmoistensanomat.fi) että Lehtiluukussa julkaistavaan näköislehteen.
Tilausjärjestelmästä johtuen digitilauksia ei valitettavasti saada astumaan voimaan välittömästi tilausta tehdessä. Tilaukset tulee käsitellä manuaalisesti. Asiakaspalvelu käsittelee tilaukset maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.