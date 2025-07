Kun antaa Torpalla hetken hevoselle, antaa samalla apua Turbo-Jytkylle

Viivi Honkimaa kuvailee hevosta upeaksi eläimeksi, jolla on myös historiallista merkitystä. Hevonen, siinä missä taidekin, tuottaa ihmisille iloa. – Lisäksi olen aina halunnut omaa hevosta. Maalaminen tuo lohtua siihen kaipaukseen. Kuva: Katja Sirviö

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

Taidenäyttelyiden suma on Kuhmoisissa kuumimmillaan. Sunnuntaina 6. heinäkuuta avautui Kissakulman Torpalle neljän taiteilijan (Viivi Honkimaa, Saara Ripatti, Kaisa Nyström, Iida Judith Hållman) Hetki hevoselle -näyttely. Näyttelyn takana on Kissakulman nuorisoseuran lisäksi Turbo-Jytkyn, tuttavallisemmin TJ:n tuki.

Turbo-Jytky on Aittolahden tilalla Kissakulmalla asuva 14-vuotias entinen ravihevonen. Turbo-Jytkyn raviura päättyi vuonna 2021 jännevammaan, ja oria odottivat jo vihreämmät niityt.

– Tutustuin Turbo-Jytkyyn ystäväni kautta. Hän tiesi, että minä olen hevosihminen ja rupesi kyselemään, tietäisinkö minä, mihin Turbo-Jytkyn saisi, kertoo Minna Salonen.

Turbo-Jytky tienasi raviurallaan 23 000 euroa. Uran päättymisen jälkeen se sai ensimmäisen vuoden levätä, sen jälkeen sitä on hoidettu muun muassa osteopaatin ja kalevalaisen jäsenkorjaajan avulla. Kuva: Minna Salonen

Salonen alkoi aktiivisesti etsiä kotia teurasautoa odottavalle Turbo-Jytkylle. Sellainen löytyi toisen ystävän, Kirsti Porttilan, kautta Kuhmoisista. Samalla syntyi kannatusyhdistys TJ-tuki.

– Meillä oli lopulta vain viikko aikaa toimia. Samalla Turbo-Jytky ruunattiin. Elokuun lopulla 2021 se pääsi muuttamaan Kuhmoisiin, Salonen kertoo.

Kannatusyhdistys hoitaa Turbo-Jytkystä aiheutuvat kulut. Jäseniä kannatusyhdistyksessä on kymmenkunta ja se on kerännyt varoja taidenäyttelyiden lisäksi erilaisilla hevosaiheisilla tapahtumilla.

Minna Salonen kuvailee Turbo-Jytkyä iloiseksi ja nimensä mukaan hieman malttamattomaksi hevoseksi. Kuva: Anu Hämäläinen

Myös Turbo-Jytky itse on yrittänyt kantaa kortensa kekoon ansaitakseen elantonsa.

– Ensimmäisessä tapahtumassa Lea Aittolahti ajelutti lapsia Torpan pihalla, mutta Turbo-Jytky oli niin vauhdikas, että sen koomin sitä ei ole tänne tuotu, Salonen kertoo.

Taidenäyttelyn avajaisiin saapuneet taiteilijat Viivi Honkimaa ja Saara Ripatti olivat iloisia voidessaan auttaa Turbo-Jytkyn kannatusyhdistystä.

– Idea on kerta kaikkiaan upea. Eläimet ovat lähellä sydäntäni ja kannatan tällaista toimintaa täysillä, Honkimaa sanoo.

Ripatin mukaan ajatus siitä, että hevonen pääse uransa jälkeen ansaitsemilleen eläkepäiville, on ihana.

Honkimaan maalauksissa näkyvät paitsi hevoset myös tunteet ja yhteiskunnalliset asiat. Yhdessä hänen maalauksistaan hevosen silmäkulmasta valuu suuri kyynel. Taustalla taivaalla pörrää helikopteri.

– Kaivosyhtiö Rio Tinto tekee tutkimuksia Torronsuon kansallispuiston alueella. Ne lentävät helikoptereilla päiväkausia ja ovat pelästyttäneet hevosia. Olen surullinen ja tyrmistynut siitä, että tämmöistä voidaan edes tutkia ja kaivosta suunnitella sellaiselle alueelle.

Torronsuo on Tammelassa sijaitseva kansallispuisto. Se on Suomen syvin suo, jossa turvepatjan syvyys yltää parhaimmillaan 12 metriin. Torronsuo on tärkeä lintujen pesimä- ja levähdyspaikka.

Saara Ripattia kiehtovat hevosten ilmeet ja kehollisuus, sekä sen voima, herkkyys ja kauneus. Ne tuovat mieleen muistot laukkakisoista, tallilla vallinneesta yhteisöllisyydestä sekä siitä tunteesta, kuinka tärkeää on hoitaa hevosta, ystäväänsä, hyvin. Kuva: Katja Sirviö

Ripatin esikuvana ja innostajana on toiminut Hevoshullu-lehdestä tuttu ruotsalainen sarjakuvapiirtäjä Lena Furberg.

– Pidän häntä edelleenkin todella taitavana. Hänen sarjakuvansa ovat upeita, hevosen anatomia on oikein piirretty. Hevonen on anatomisesti haastava piirtää, itsekin olen harjoitellut sitä koko ikäni, Ripatti sanoo.

Ripatti kertoo päätyneensä maalaamaan hevosia, koska on ikävöinyt niitä.

– En ole päässyt niiden luokse aina kuin olisin halunnut. Haluan välittää sen yhteyden, joka hevosiin voi syntyä sekä muistot hetkistä niiden kanssa.

Hetki hevoselle -näyttely on nähtävissä Kissakulman Torpalla sunnuntaihin 20. heinäkuuta asti.