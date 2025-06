Kunnanhallitus nimesi edustajia lautakuntiin ja jäseniä jaostoihin

TEKSTI KUHMOISTEN SANOMAT

Kuhmoisten kunnanhallitus nimesi ennen juhannusta pitämässään kokouksessa edustajat sivistys-, rakennus- ja tekniseen lautakuntaan. Lisäksi kunnanhallitus nimesi jäsenet elinvoima-, maankäyttö- sekä kasvatus- ja opetusjaostoon.

Tulevalla valtuustokaudella kunnanhallitusta edustavat sivistyslautakunnassa Jarmo Rantala, rakennuslautakunnassa Kari Paajanen ja teknisessä lautakunnassa Kati Hattunen.

Elinvoimajaostoon nimettiin Juha Simola, Kati Hattunen, Ilmari Huusko sekä Sami Pekanpalo. Yrittäjiä elinvoimajaostossa edustavat Sari Liehu, Henni Järvinen ja Unto Sarvala. Elinvoimajaoston puheenjohtajaksi nimettiin Simola. Elinvoimajaoston esittelijänä toimii kunnanjohtaja Valtteri Väyrynen ja sihteerinä elinvoima-asiantuntija Sarianna Hanski.

Maankäyttöjaostoon kunnanhallitus niemsi Kari Paajasen, Markku Liehun, Ulla Salmen sekä Liisa Brander-Keskisen. Maankäyttöjaostoa johtaa Paajanen. Maankäyttöjaoston esittelijänä ja sihteerinä toimii tekninen johtaja Virve Toukola, lisäksi siihen kuuluu rakennustarkastaja Samuli Manninen. Kunnanjohtajalla on maankäyttöjaostossa läsnäolo- ja puheoikeus.

Kasvatus- ja opetusjaoston muodostavat Kati Hattunen, Henri Östman, Niko Vaskisalo, Satu Lahnalahti, Lea Aittolahti sekä Harri Uuhiniemi. Kasvatus, ja opetusjaostoa johtaa Hattunen. Jaoston toimikausi on kaksi vuotta.

Yhteistyötoimikunnassa kunnanhallitusta edustavat Ulla Salmi sekä Johanna Peltonen. Heidän lisäksi yhteistyötoimikuntaan kuuluvat työsuojelupäällikkö, joka toimii toimikunnan puheenjohtajana, hallintojohtaja Sanna Luukkanen, joka on toimikunnan sihteeri sekä kolme työsuojeluvaltuutettua. Kunnanjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Yhteistyötoimikunnan toimikausi on kaksi vuotta.

Vanhus- ja vammaisneuvostoon kuuluvat yhteisöjen edustajat Risto Ojala, Arja Korvenranta, Inkeri Haarla-Kettunen, Kaija Loippo, Jaakko Hännikäinen, Hannele Nikkinen, Mira Pitkäniemi ja Satu Siivonen. Vanhus- ja vammaisneuvoston sihteerinä toimii hallintojohtaja Sanna Luukkanen. Nuevostoa pyydetään nimeämään keskuudestaan puheenjohtajan.