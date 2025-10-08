Kunnanjohtajalle ”luvattu muhkea eroraha” vaatii valtuuston hyväksynnän

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Pitkäranta (vasemmalla) oli tyytyväinen siihen ratkaisuun, johon kunnanjohtaja Valtteri Väyrynen (oikealla) on päätynyt.

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

Kuhmoisten kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Pitkäranta ei vielä keskiviikkoiltapäivänä osannut sanoa, kuinka nopeasti kunnanjohtaja Valtteri Väyrysen irtisanoutumiseen liittyvässä asiassa edetään. Kunnanvaltuuston tulee hyväksyä kuluvan vuoden budjettiin tehtävä määrärahamuutos, sitä ennen pitää kunnanhallituksen kokoontua tekemään oma ehdotuksensa valtuustolle.

– Sekä hallituksessa että valtuustossa asian pitää käydä, mutta vielä emme edes tiedä, missä kohtaa hallitus ehtii asian ääreen kokoontua, Pitkäranta sanoo.

Tiedossa ei myöskään ole, koska Väyrynen mahdollisesti lopettaisi työnsä Kuhmoisissa, puhumattakaan uuden kunnanjohtajan hakuprosessista. Pitkäranta kuitenkin huomauttaa, että tilanteen henki on koko ajan ollut se, että asiat saataisiin ratkaistua nopeasti.

Väyrysen tiistai-iltana julki tullut päätös omaehtoisesta irtisanomisesta yllätti kunnanhallituksen puheenjohtajan, sillä aiemmissa keskusteluissa Väyrynen on antanut ymmärtää, että ei olisi luopumassa virastaan vapaaehtoisesti. Vielä pari viikkoa sitten perjantaina Väyrynen kertoi Ylelle, että ”kaatuu vain saappaat jalassa”.

– Tällaista ratkaisua kohden on ollut tarkoitus päästä etenemään. Tämä on käytössä olevista korteista kunnan kannalta paras, Pitkäranta toteaa.

Ylen tiistai-iltana julkaisemasta uutisesta käy ilmi, että Väyrynen on keskustellut kunnanvaltuuston puheenjohtajan Kimmo Malinin kanssa ja saanut tältä tarjouksen ”muhkeasta erorahasta”.

– Hän tarjosi sen suuruista summaa, että siihen kannattaa tarttua, Väyrynen toteaa Ylelle.

Pitkäranta ei suostu kertomaan julkisuuteen, kuinka suuri puheissa ollut ”muhkea eroraha” on.

Pitkärannan mukaan Malin ei millään tavalla ylittänyt valtuuksiaan puhuessaan Väyrysen kanssa. Ylen uutisestakin käy ilmi, että Malin on painottanut, että ”päätöksen erorahasta tekee kunnanhallitus tai -valtuusto”.

– Mielestäni meillä on ollut selkä ajatus siitä, että mikä on kunnan kannalta paras mahdollinen lopputulos, ja olen vain kiitollinen, jos siihen jotenkin päästään. Kaikki kuntapolitiikan oppaat sanovat, että näissä tilanteissa neuvotteluratkaisu on aina oikea. Nyt on päästy neuvotteluyhteyksiin ja keskusteltu ehdoista, Pitkäranta sanoo ja muistuttaa, että kun päästään yksinkertaiseen sovintoon, asianosaiset eivät todennäköisesti nosta asioita uudestaan tapetille.

Väyrynen itse ei suostu kommentoimaan tilannetta Kuhmoisten Sanomille. Hän on jo hakenut Harjavallan kaupunginjohtajan virkaa.