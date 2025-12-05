Kunnanjohtajan paikka neljän kauppa – Arto Kummala yksi haastateltavista

TEKSTI KATJA SIRVIÖ
Kuhmoisten kunnanjohtaja valitaan nelikosta Jarmo Härkönen (DI, Helsinki), Arto Kummala (metsätalousinsinööri, Jämsä), Matti Skyttä (DI, Tampere), Sami Ylipihlaja (HM, Tampere).
Kunnanjohtajan valinnan tueksi perustettu rekrytointityöryhmä teki valinnan perjantaina 5. joulukuuta.
Kunnanhallitus ja rekrytointiryhmä haastattelevat edellä mainitut henkilöt maanantaina 15. joulukuuta. Haastattelujen perusteella valitaan henkilöt soveltuvuusarviointeihin.
Yksi kommenttiKommentoi
Kunnanhallitus toki vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, mutta kunnanjohtajan valitsee aina valtuusto. Kulostaa hähmäiseltä, tämä uuden kj:n valinta. Rekrytointiryhmän jäseniä ei ole taidettu julkisesti edes kertoa? Kiva kyllä seurata miten apupuolueet ovat hiljaa tälläkin kertaa valtuustossa, kun kj valitaan.