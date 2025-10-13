Kunnanvaltuusto hyväksyi yli 100 000 euron määrärahamuutoksen – koko summa varattu kunnanjohtajan erorahaan

TEKSTI KATJA SIRVIÖ
Kuhmoisten kunnanvaltuusto päätti maanantaisessa kokouksessaan hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen kunnanjohtaja Valtteri Väyryselle maksettavasta 14 kuukauden palkkaa vastaavasta kertaluontoisesta erokorvauksesta.
Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdottaman 101 300 euron lisämäärärahan vuoden 2025 talousarvioon. Määrärahamuutoksen jälkeen kunnan kuluvan tilikauden tulosarvio jää 75 580 euroa tappiolle.
Kunnanhallitus kokousti poikkeuksellisesti maanantaina 13. lokakuuta pari tuntia ennen valtuuston kokousta. Näin ollen valtuuston esityslistalle saatiin tuotua, vastoin ennalta ilmoitettua esityslistaa, kunnanhallituksen ehdotus määrärahamuutoksesta. Asia käsiteltiin ennen esityslistalla ollutta ehdotusta tilapäisen valiokunnan perustamisesta.
Avoin Kuhmoinen -ryhmän valtuutettu Osku Puukila piti 14 kuukauden erokorvausta järjenvastaisena. Puukila muistutti puheenvuorossaan siitä, että tehdyistä sopimuksista tulee pitää kiinni. Hänen mukaansa Väyryselle kelpaisi kyllä johtajasopimuksessa mainittu puolen vuoren irtisanomiskorvauskin, jos vaihtoehtona olisi tilapäinen valiokunta, ”jossa tulee mahdollisesti paljon esille asioita, joita ei ole voinut tuoda päivänvaloon”.
– Minkälaisen kuvan annamme itsestämme, jos rupeamme rikkomaan johtajasopimuksia? Sata tuhatta euroa on iso raha. Täällä kuljetaan sammutetuin valoin, ja monta muuta asiaa jää tekemättä, koska rahaa ei ole, Puukila totesi.
Puukila teki Liisa Brander-Keskisen kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan määrärahaa varattaisiin vain kuuden kuukauden irtisanomisrahan verran. Äänestyksessä Puukilan vastaehdotus ei saanut taakseen muita valtuutettuja.
Listalla ollut esitys tilapäisen valiokunnan perustamisesta epäluottamuksen vuoksi päätettiin jättää pöydälle. Kunnanhallituksen puheenjohtajan Pekka Pitkärannan esitystä kannatti kokoomuksen valtuutettu Juha Simola. Brander-Keskinen oli toista mieltä ja ehdotti Puukilan kannattamana, että asia käsitellään, koska sen vuoksi valtuusto oli koolle kutsuttu. Asiasta äänestettäessä vain Brander-Keskinen ja Puukila olivat asian käsittelyn kannalla.
– Viime tiistaina tuli ilmi se mahdollisuus, että Väyrynen irtisanoutuu itse. Emmehän kuitenkaan voi vielä tietää, tapahtuuko näin, vai tuleeko taas joku yllättävä juonenkäänne. Kun tänään kerran olimme koolla, olisimme yhtä hyvin voineet samaan rahaan lyödä tiskiin ne nimet, jotka valiokuntaan oli jo sovittu asetettavan. Eihän valiokunnan tarvitse aloittaa työtään, jos sitä ei tarvitakaan, mutta voisihan se silti olla olemassa, Brander-Keskinen kommentoi kokouksen jälkeen.
Väyrysen tulee jättää ilmoitus irtisanoutumisestaan kunnahallitukselle kirjallisena. Kunnanhallitus kokoontuu seuraavan kerran ensi viikon maanantaina. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pitkäranta ei osannut vielä tarkkaan sanoa, kuinka nopeasti Väyrysen työt kunnassa mahdollisesti loppuisivat, ja koska uuden kunnanjohtajan etsintä alkaisi. Hän kuitenkin totesi, että kaikkien osapuolten intresseissä on toimia turhaan viivyttelemättä.
Kunnanjohtaja Valtteri Väyrysen kaltoin kohtelemat työntekijät huutavat varmaankin hurraata, kun kiusaaja saa ylenpalttisen korvauksen toimistaan. Onneksi summaa ei voida maksaa ennen kuin valtuuston päätös on lainvoimainen - mikäli siitä joskus sellainen sattuu tulemaan.
Enpä ole moista sukkulointia ennen nähnyt . Hyvä veli järjestelmä toimii , mutta on tämä jo tosi törkeetä . Taitaa olla sukulaisuus suhteita tai rahallisia intressejä kunnan hallituksessa , kun toimitaan kuntalaisia kohtaan näin päin persettä.
Muutama aiempi kommentti näyttää valitettavasti kuvastavan sitä, että nähdään vain yksi asia ja yhdeltä kantilta. Asiat voi nähdä toisinkin, kuten: Korvaus ei ole palkinto kiusaamisesta vaan kunnan mahdollisuus ja tilaisuus päästä maksamasta mahdollisesti vielä enemmän "ei mistään". Ja tuohon sukulaisuussuhde/rahallinen intressi -asiaan ei oikeastaan edes osaa ottaa kantaa. Kuka on sukua ja kenelle, ja jakaako Väyrynen erorahansa valtuutettujen kanssa, vai mitä tällä haluttiin sanoa? Helposti voi tuntua siltä, että kohdellaan päin persausta, kun ei osata laskea tai ymmärretä kokonaisuutta. Valtuutetut on kuitenkin äänestetty ajamaan kuntalaisten asioita, ja näin toimivat. He ovat osanneet laskea ja ymmärtävät kokonaisuuden sekä välittömät ja välilliset vaikutukset. Kiitos siitä.
Toivottavasti ennen päätöksen lainvoimaan saattamista aluehallintovirasto peruu tämän täysin suhteetttoman ja suunnattoman 14 kk erorahan sopimus-rikkomuksena mitä voi pitää jo yritysmaailmassakin ylimitoitettuna, varsinkin kunnan koko huomioiden. Ex-kunnanjohtaja voi sitten hakea omia kanaviaan käyttäen kohtaamastaan epäoikeudenmukaisuudesta päätöstä vaikka eu:n ihmisoikeus-komissiolta. Siinä samallahan selvinnee kuntalaisillekkn moni nyt piiloon jäänyt asia. Mitä siitäkin seuraa jos juuri tällaisia tilanteita varten laaditut lähtö-sopimukset eivät olekaan minkään arvoisia.
19 kunnanvaltuutettua äänesti 100 000 erorahan puolesta. Voisiko edes yksi heistä hieman avata äänestyspäätöksensä taustoja?