Kunnanvaltuusto hyväksyi yli 100 000 euron määrärahamuutoksen – koko summa varattu kunnanjohtajan erorahaan

Kuhmoisten kunnanvaltuusto päätti maanantaisessa kokouksessaan hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen kunnanjohtaja Valtteri Väyryselle maksettavasta 14 kuukauden palkkaa vastaavasta kertaluontoisesta erokorvauksesta.

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdottaman 101 300 euron lisämäärärahan vuoden 2025 talousarvioon. Määrärahamuutoksen jälkeen kunnan kuluvan tilikauden tulosarvio jää 75 580 euroa tappiolle.

Kunnanhallitus kokousti poikkeuksellisesti maanantaina 13. lokakuuta pari tuntia ennen valtuuston kokousta. Näin ollen valtuuston esityslistalle saatiin tuotua, vastoin ennalta ilmoitettua esityslistaa, kunnanhallituksen ehdotus määrärahamuutoksesta. Asia käsiteltiin ennen esityslistalla ollutta ehdotusta tilapäisen valiokunnan perustamisesta.

Avoin Kuhmoinen -ryhmän valtuutettu Osku Puukila piti 14 kuukauden erokorvausta järjenvastaisena. Puukila muistutti puheenvuorossaan siitä, että tehdyistä sopimuksista tulee pitää kiinni. Hänen mukaansa Väyryselle kelpaisi kyllä johtajasopimuksessa mainittu puolen vuoren irtisanomiskorvauskin, jos vaihtoehtona olisi tilapäinen valiokunta, ”jossa tulee mahdollisesti paljon esille asioita, joita ei ole voinut tuoda päivänvaloon”.

– Minkälaisen kuvan annamme itsestämme, jos rupeamme rikkomaan johtajasopimuksia? Sata tuhatta euroa on iso raha. Täällä kuljetaan sammutetuin valoin, ja monta muuta asiaa jää tekemättä, koska rahaa ei ole, Puukila totesi.

Puukila teki Liisa Brander-Keskisen kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan määrärahaa varattaisiin vain kuuden kuukauden irtisanomisrahan verran. Äänestyksessä Puukilan vastaehdotus ei saanut taakseen muita valtuutettuja.

Listalla ollut esitys tilapäisen valiokunnan perustamisesta epäluottamuksen vuoksi päätettiin jättää pöydälle. Kunnanhallituksen puheenjohtajan Pekka Pitkärannan esitystä kannatti kokoomuksen valtuutettu Juha Simola. Brander-Keskinen oli toista mieltä ja ehdotti Puukilan kannattamana, että asia käsitellään, koska sen vuoksi valtuusto oli koolle kutsuttu. Asiasta äänestettäessä vain Brander-Keskinen ja Puukila olivat asian käsittelyn kannalla.

– Viime tiistaina tuli ilmi se mahdollisuus, että Väyrynen irtisanoutuu itse. Emmehän kuitenkaan voi vielä tietää, tapahtuuko näin, vai tuleeko taas joku yllättävä juonenkäänne. Kun tänään kerran olimme koolla, olisimme yhtä hyvin voineet samaan rahaan lyödä tiskiin ne nimet, jotka valiokuntaan oli jo sovittu asetettavan. Eihän valiokunnan tarvitse aloittaa työtään, jos sitä ei tarvitakaan, mutta voisihan se silti olla olemassa, Brander-Keskinen kommentoi kokouksen jälkeen.

Väyrysen tulee jättää ilmoitus irtisanoutumisestaan kunnahallitukselle kirjallisena. Kunnanhallitus kokoontuu seuraavan kerran ensi viikon maanantaina. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pitkäranta ei osannut vielä tarkkaan sanoa, kuinka nopeasti Väyrysen työt kunnassa mahdollisesti loppuisivat, ja koska uuden kunnanjohtajan etsintä alkaisi. Hän kuitenkin totesi, että kaikkien osapuolten intresseissä on toimia turhaan viivyttelemättä.