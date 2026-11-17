TEKSTI & KUVA KATJA SIRVIÖ
Kivitassujen päiväkotiryhmässä oli keskiviikkoaamuna aistittavissa pientä jännitystä. Edessä oli satuhetki, mutta lukijan tuoliin ei istahtanutkaan kukaan tutuista hoitajista, eikä edes lasten ja nuorten kirjastotyöstä vastaava Kati Ruuskanen. Lukuvuorossa oli kunnanvaltuutettu sekä sivistyslautakunnan jäsen Jaana Hagström. Onneksi Hagströmillä oli kainalossa kirjastolta tuttu Jaakko-saukko, jonka läsnäolo ehkä hieman lievensi jännitystä.
Hagström luki Kirsi Kunnaksen sadun Poika, jolla oli pitkät korvat. Sadussa poika kasvatti korvansa niin pitkiksi, että niihin törmäsivät pilvetkin. Korvien ansiosta poika saattoi kuunnella lintujen laulua koko ajan.
Viime viikolla vietettiin pohjoismaista kirjallisuusviikkoa. Sen innoittamana kirjaston väki kutsui kunnanvaltuutetut päiväkotiin lukemaan satuja.
– Viisi innokasta lukijaa saatiin mukaan, Kati Ruuskanen kiitteli päättäjiä heittäytymisestä.
Hagströmille satujen lukeminen on tuttua, lukihan hän iltasadut omilla lapsilleen näiden ollessa jo pitkälle kouluiässä.
– Lapset saivat vuorotellen päättää, mikä satu luetaan. Tyttö halusi puolentoista vuoden ajan kuulla joka ilta sadun Saapasjalkakissasta. Joskus tulimme iltamyöhällä reissusta kotiin, ja pystyin papattamaan sadun ulkoa taksimatkalla. Molemmat nukahtivat siihen, Hagström muisteli.
Hagström tunnustautuu satujen rakastajaksi. Hän kertoo lukeneensa lapsilleen julmiltakin kuulostavia tarinoita: Grimmin satuja, Ali Baba ja 40 rosvoa sekä Veljeni Leijonamieli -kirjaa.
– Kun lapsille ei näytetä kuvia, he kuvittelevat tapahtumat juuri niin julmiksi kuin itse pystyvät, Hagström kertoo.