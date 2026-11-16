TEKSTI KATJA SIRVIÖ
KUHMOISLAISISTA EHDOKKAISTA Hollollan seurakunnan kirkkovaltuustoon valittiin Lea Sinivaara, Vesa-Pekka Carlson, Eero Peltola sekä Risto Ojala. Varajäseniksi valittiin Osmo Puukila, Ulla Salmi, Juhani Luumi sekä Jaana Hagström.
Sinivaaran äänisaalis oli 102 ääntä. Kokoomus ja kirkon uudistajat -listalta hänen edelleen meni vain Pentti Lampi 151 äänellä. Carlsonin äänimäärä oli 72 ääntä ja Peltolan 47 ääntä.
Vaalien äänikuningatar oli Hollolan yhdistyneen seurakuntaväen Essi Nieminen 200 äänellä. Samaisella listalla ehdokkaana ollut Ojala sai 23 ääntä.
Varajäseniksi valituista Puukila sai 22 ääntä, Salmi 25 ääntä, Luumi 16 ääntä ja Hagström 20 ääntä.
Hollolan seurakunnan äänestysprosentti oli 15,5, ennakkoäänestysprosenttti 57,7. 16-17-vuotiaiden äänestysprosentti oli 8,6. Luottumushenkilöistä uusia on 46,2 prosenttia ja valituksi tulleiden keski-ikä on 57 vuotta.
Hollolan kirkkovaltuusto vuosille 2027-2030: Essi Nieminen, Seija Aakala, Pentti Lampi, Sari Kähkönen, Markku Koskinen, Virve Valkeavuori, Kirsi Ahlgrén, Lea Sinivaara, Kauko Lindqvist, Helena Palminen, Anne Vanhala, Mira Vilkman, Anni Salila, Marianne Nurminen, Elina Lind, Marjaana Siilimäki, Vesa-Pekka Carlson, Pekka Räty, Raila Lindholm, Janne Rajala, Pertti Salonen, Matti Siirola, Kristiina Vanhala-Selin, Lea Kyllönen, Sanna Sipilä, Erkki Arvila, Mika Halme, Eero Peltola, Eero Karevaara, Risto Ojala, Liisa Korpela, Teemu Riihelä, Antti Räsänen.