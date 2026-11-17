TEKSTI KATJA SIRVIÖ

SEKSUAALIVÄKIVALTA KUULOSTAA terminä hurjalta, mutta saattaakin olla osa monen ihmisen arkea. Koulupsykologi Hanna Keskinen sekä kouluvalmentaja Tytti Alho tiivistävät termin näyttämällä kahdeksasluokkalaisille Tiktokista Sua varten somessa -palvelun sisältöä. Lyhyet videoklipit paljastavat, että intiimien kuvien pyytäminen ja lähettäminen sekä kaikenlainen painostus seksiin saattavat olla seksuaalista väkivaltaa.

– Ja mieltä saa muuttaa. Vaikka olisi kerran suostunut seksiin, lupa ei ole ikuinen. Seksuaalinen toiminta on ok vain, kun se perustuu kaikkien osapuoltun suostumiseen, Alho painottaa.

Nuorten pelialusta Robloxia moni pitää vaarattomana, mutta sielläkin voi käydä keskustelua lasten kanssa. Tytti Alho

KUHMOISTEN YHTENÄISKOULUSSA on tänä syksynä pidetty turvataitotunteja. Koulupsykologin ja -valmentajan lisäksi tunteja ovat pitäneet myös koulukuraattori sekä terveydenhoitaja. Idea niihin syntyi viime vuonna, kun kouluterveyskysely paljasti, että vastaajat jokaisessa ikäluokassa ovat törmänneet netissä seksuuaalissävytteiseen sisältöön. Erityisesti neljäs- ja viidesluokkalaisten kohdalla vertailuluku oli iso.

– Aloitimme turvataitotunnit, jotka pidetään vuosittain kakkos-, neljäs-, kuudes- ja kahdeksasluokkalaisille. Jokaiselle ikäluokalle on omat teemansa, Alho ja Keskinen kertovat.

Nuorimpien koululaisten kanssa turvataitotunnilla puhutaan kehorauhasta sekä oikeudesta koskemattomuuten. Neljäsluokkalaisten kanssa puhutaan siitä, kuinka netissä toimitaan turvallisesti. Kuudesluokkalaisten kanssa puhe kääntyy jo seksuaaliseen häirintään ja omien rajojen puolustamiseen. Kahdeksasluokkalaisten kanssa pidetään kaksi erillistä oppituntia, joilla käsitellään seurustelun pelisääntöjä sekä seksuaaliväkivaltaa.

– Nuoret näkevät netissä paljon kaikenlaista, ja puhuvat siitä keskenään. Vaikka aihe ei koskettaisi juuri itseä, on siitä hyvä tietää, sillä toisiltaan nuoret neuvoa kysyvät, Keskinen kertoo.

Kynnys kääntyä aikuisten puoleen on suuri, vaikka niin juuri pitäisi tehdä. Eivätkä vanhemmatkaan välttämättä ole tietoisia esimerkiksi suostumukseen liittyvistä asioista. Tai siitä, kuinka paljon Snapchatissa nuorilta pyydellään intiimejä kuvia.

– On aivan käsittämätöntä, kuinka paljon sitä tapahtuu. Näistäkin tytöistä ehkä jokainen on törmännyt ilmiöön. Jokaisesta pitäisi tehdä rikosilmoitus, Alho sanoo.

Keskinen muistuttaa, että rikosilmoitukset eivät kuitenkaan poista ongelmaa. Ennalta tehty valistus- ja varoitustyö auttaa, sekä ilmiön tekeminen näkyväksi. Hän mainitsee esimerkkinä Ylellä marraskuussa julkaistun Älä koske -tv-sarjan.

Lisäksi vanhemmat eivät ehkä tiedä, missä heidän lapsensa seikkailevat, ja mitä eri some-alustat mahdollistavat.

– Nuorten pelialusta Robloxia moni pitää vaarattomana, mutta sielläkin voi käydä keskustelua lasten kanssa, Alho huomauttaa.

”Ehkä” ei ole sama kuin ”kyllä”. Hanna Keskinen

KAHDEKSASLUOKKALAISTEN TURVATAITOTUNNIN toisella puoliskolla käytiin läpi merkkejä, joista tietää toisen kieltäytyvän seksistä. Suostumus on seksuaalirikoslainsäädännössä uusi asia, mutta siinä ei ole kyse kirjallisen sopimuksen tekemisestä. Asiasta voi keskustella suoraan, mutta myös monet muut asiat kertovat, onko toinen osapuoli halukas seksuaaliseen kanssakäymiseen.

– ”Ehkä” ei ole sama kuin ”kyllä”. Jos toinen ei vastaa kosketukseen, näyttää surulliselta tai pelokkaalta, kääntää pään pois tai työntää kauemmas, hän kieltäytyy. Tämä ei ole rakettitiedettä, ja vaikka hormonit hyrräävät, on tärkeä pysähtyä miettimään näitä asioita, Keskinen ja Alho muistuttavat.

Suojaikärajoja Suomessa on kaksi. Alle 16-vuotias ei voi antaa suostumusta seksiin aikuisen kanssa, ja kieltäytyminen on aikuisen vastuulla. 18 vuoden suojaikäraja koskee auktoriteettiasemassa olevien aikuisten, kuten valmentajien, ohjaajien ja opettajien sekä nuorten välisiä suhteita.

Grooming tarkoittaa sitä, että aikuinen valmistelee lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä luomalla lapseen kiintymys- ja luottamussuhdetta. Tilanne voi jatkua sellaisenaan kuukausia.

Seksuaalissävytteisten kuvien lähettelyä Alho ja Keskinen eivät suosittele lainkaan. Myös Snapchatin kautta lähetetyt kuvat jäävät talteen ja niitä voidaan pahimmassa tapauksessa käyttää uhkailuun, kiristämiseen tai kostamiseen.

– Jos joku kiristää sinua alastonkuvilla, niin ota keskusteluista kuvakaappaukset ja kerro aikuiselle. Se tuntuu älyttömän nololta, mutta niin on toimittava, Alho sanoo.

Alaikäisen alastonkuvan hallussa pitäminen on rikos, johon poliisi suhtautuu vakavasti.

– Mutta minkäs mahdat, jos kaveri sinulle sellaisen laittaa. Ei ole sinun vika, että kuva on sinulle tullut. Miten pitäisi toimia? Kuva pitäisi poistaa, mutta voiko se olla todistusaineistoa? Älä ainakaan jaa sitä eteen päin, Alho ja Keskinen neuvovat.

Aina oikea vastaus on kääntyä kenen tahansa aikuisen puoleen.