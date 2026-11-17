YHTENÄISKOULUN OPISKELIJAHUOLLOSSA on vastattu kouluterveyskyselyn kautta esiin nousseeseen ilmiöön. Vuoden 2025 kouluterveyskyselyn mukaan 22 prosenttia kuhmoislaisista neljäs- ja viidesluokkalaisista on kohdannut seksuaalista kommentointia, viestittelyä, ehdottelua tai kuvamateriaalia netissä. Koko maan vertailuluku on 11 prosenttia.

Kyselyn tulosten tultua julki yhtenäiskoulun opiskelijahuollosta vastaavat kehittelivät vuosittain tietyille ikäluokille pidettävät turvataitotunnit. Tunneilla käsitellään kehorauhaan, seurusteluun, turvalliseen netin käyttöön sekä seksuaaliseen väkivaltaan liittyviä teemoja aina ikäluokalle sopivin tavoin. Lisää turvataitotunneista voit lukea tiistaina 17.11. julkaistusta artikkelista.

Monelle sosiaalisen median alustalle, kuten WhatsAppille ja Snapchatille, on 13 vuoden ikäraja. YouTubeen ja TikTokiin verrattuna harmittomilta kuulostavat keskustelukanavat eivät ole yhtään sen turvallisempia paikkoja, eikä sitä ole lasten parissa suosittu pelialusta Robloxkaan.

Iänkaiken vanhemmilta on kysytty, tietävätkö he, mitä jälkikasvu netissä puuhaa. Kysymys on yhä aiheellinen. Sosiaalisen median kanavat kehittyvät vauhdilla, jonka perässä on vaikea pysyä. Kehitys, jonka on tarkoitus parantaa palveluilta ja käytettävyyttä, parantaa helposti mahdollisuuksia myös epäasialliseen, jopa rikolliseen toimintaan: alastonkuvien pyytämiseen ja lähettämiseen, epäasialliseen kirjalliseen viestintään, henkiötietojen kalasteluun, groomaukseen.

Omat vanhemmat eivät ole ensimmäisenä sillä listalla, joille kerrotaan, kun älypuhelimeen kilahtaa jotain kiusallista, pahimmassa tapaukssa rikoksen tunnusmerkit täyttävää sisältöä. Siitä huolimatta vanhempien olisi hyvä tietää, millaisissa ympäristöissä nuoret nettimaailmassa liikkuvat, ja mitä siellä tapahtuu. Ehkä turvataitotunteja voisi suunnata myös nuorten vanhemmille?

Jos viestiketjuun tahattomasti ilmestyneen alastonkuvan käsittely perheen kesken tuntuu hankalalta ja kiusalliselta, löytyy koulumaailmasta turvallisia ja osaavia aikuisia avuksi. Heillä on myös velvollisuus olla yhteydessä poliisiin tilanteen niin vaatiessa. Sosiaalisen median maailman tuntuessa pohjattomalta ja pelottavalta voi vähintäänkin kertoa nuorelle, että hänenkään ei pidä räpiköidä siellä yksin. Hitusenkaan kiusalliselta tai epämiellyttävältä tuntuva sisältö pitää voida tuoda päivänvaloon, ilman pelkoa syyllistetyksi tulemisesta.

Katja Sirviö