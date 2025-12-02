Kunta ja Pirha solmivat vuokrasopimuksia

TEKSTI KATJA SIRVIÖ
KUHMOISTEN KUNNANHALLITUS hyväksyi maanantaina nipun Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa solmittuja vuokrasopimuksia. Sopimukset koskevat Päijännekotia, Päijäläkotia, Lumme-kiinteistöä, Kuhmoisten lähi- ja paloasemia sekä yhtenäiskoulua, jossa Pirha järjestää oppilashuoltoa.
Päijäläkotia, paloasemaa sekä yhtenäiskoulun tiloja koskevat vuokrasopimukset solmittiin vain ensi vuodeksi. Lähiaseman vuokrasopimus solmittiin kahdeksi vuodeksi. Päijännekodin vuokrasopimus yltää vuoteen 2030 asti ja Lumme-yksikön vuoteen 2035 asti.
Avoin Kuhmoinen -ryhmän etätyökäytäntöjä koskevan valtuustoaloitteen käsittelyä kunnanhallitus siirsi lisäselvityksiä varten.
Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2026 talousarvion sekä vuoteen 2028 ulottuvan taloussuunnitelman. Kunnanvaltuusto käsittelee talousarvion ensi viikolla.