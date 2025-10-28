Kunta kuuntelee paikallisen yrittäjäkunnan toiveita

Sarianna Hanski toivoo, että yritysvierailulla tulisi esiin jotain, miten kunta voisi selkästi olla yrittäjille hyödyksi. Eija Heinonen arvostaa sitä, että kunta on kiinnostunut yrittäjistään.

TEKSTI & KUVA KATJA SIRVIÖ

Millainen toimintaympäristö Kuhmoinen on yrittäjälle? Millainen yhteistyö hyödyttäisi yrittäjää? Tunnetko Pirkanmaan yrityskummien tai ilmastoverkon toimintaa?

Muun muassa tällaisiin kysymyksiin pääsi vastaamaan Kuhmoisten Siivouspalveluiden Eija Heinonen, kun kunnan elinvoima-asiantuntija Sarianna Hanski aloitti yritysvierailunsa Heinosen luota lokakuun loppupuolella.

Elinvoima-asiantuntijan yksi tärkeimmistä toimenkuvista on yhteydenpito paikallisiin yrityksiin sekä yrittäjien toiveiden kuunteleminen.

– Tapaamisen tarkoituksena on kartoittaa paikallisen yrittäjäkunnan mielenmaisemaa. Millaisena toimintaympäristönä he kunnan näkevät, ja miten kunta voisi tukea heitä, Hanski kertoo.

Hänen kysymyspatterinsa sisältää kymmenkunta kysymystä, jotka liittyvät paitsi yrityksen toimialaan myös työvoiman saatavuuteen sekä mahdollisiin tulevaisuuden näkymiin. Yksi kysymyksistä käsittelee muun muassa mahdollista sukupolvenvaihdosta.

– Haastattelun aineisto ei ole julkista vaan tulee pelkästään minun käyttööni. Koska vielä en tiedä, millaisia vastauksia saan, en osaa sanoa, miten sitä voin konkreettisesti hyödyntää.

Vierailu Nuutinrinteelle Kuhmoisten siivouspalveluille oli Hanskin ensimmäinen yritysvierailu. Hanskin vastaanottanut yrittäjä Eija Heinonen arvostaa sitä, että kunnasta löytyy kiinnostusta yrittäjiä kohtaan.

– Kun materiaalia näin kerää, voi varmasti toimia jonkinlaisena yrittäjiä yhdistävänä linkkinä. Samalla saa useita eri näkemyksiä eri asioista, Heinonen kiittelee.

Heinosella ei juuri ollut pahaa sanottavaa Kuhmoisten kunnasta toimintaympäristönä. Suurin osa asiakkaista on kivoja, mökkiläiset hyväntuulisia ja tuttavallisia, ja kunnan pienuuskin on etu:

– Kaikki tuntevat kaikki. Yrittäjien yhteistyö ei ole kovin suurieleistä, mutta apua on aina tarjolla. Jos ensimmäinen kontakti ei osaa auttaa, niin kohta joku toinen soittaa ja tarjoaa apua, Heinonen kertoo.

Pieni kunta pakottaa yrittäjän hyvään työn jälkeen. Heinosen mukaan huonosti tehdyn työn löytää edestään.

Muutama Hanskin kysymys liittyi koulun kanssa yhteistyössä tehtävään yrittäjyyskasvatukseen: Olisiko yrittäjä valmis kertomaan työstään nuorille?

Heinonen omien sanojensa mukaan rupattelisi mielellään nuorten kanssa, aihekin on jo valmiina: – Lempiaiheeni on se, että menkää nuoret kesätöihin ja hankkikaa työkokemusta. Raksa- ja siivoushommia arvostetaan, kun haetaan esimerkiksi harjoittelupaikkoja, Heinonen muistuttaa.

Kunnan, koulun sekä yrittäjäyhdistyksen yhteistyö on alkutaipaleella. Kuhmoisten yrittäjät ry:n puheenjohtaja Sari Liehu kertoo, että työryhmä tapasi ensimmäisen kerran viime keväänä, ja parhaillaan kartoitetaan yrityksiä, jotka olisivat valmiita ottamaan vieraita vastaan ja kertomaan yrittäjyydestä.

– Ainakin lukiolaiset kovasti toivoivat, että kevytyrittäjyydestä ja yrittäjyydestä puhuttaisiin enemmän. Olisi tärkeää päästä kertomaan, että yrittäjyys on kaikkea roskienviennistä alkaen, Liehu toteaa.