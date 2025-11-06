Kunta lähettää kirjeitä

TEKSTI KATJA SIRVIÖ
KUHMOISTEN KUNTA on ottanut käyttöön kuntalaisille, kausiasukkaille sekä yrittäjille suunnatut uutiskirjeet. Kaikki kirjeet voi tilata kunnan nettisivujen kautta.
Kirjeiden kautta muun muassa tapahtumien järjestäjät voivat kertoa omista tulevista tapahtumistaan. Tiedon saa uutiskirjeeseen olemalla yhteydessä kunnan elinvoima-asiantuntija Sarianna Hanskiin.
Kirjeitä ei ole tarkoitus lähettää viikoittain, vaan arviolta kerran kuukaudessa. Ensimmäinen kirje ilmestyy marraskuun alussa, kunnan nettisivuilla luvataan.