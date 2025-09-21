Kuvakooste: Kuhmoislaiset yrittäjät viettivät juhlallisen illan

Palkitut | Uutiset | Yhdistystoiminta | YrityksetKuvakooste: Kuhmoislaiset yrittäjät viettivät juhlallisen illan 21.9.2025 Vuoden yrittäjän Jaakko Viitalähteen (kuvassa neljäs vasemmalta) kanssa kuvattavaksi asettuivat tunnustusta jakamassa olleet Pekka Pitkäranta (kunnanhallituksen puheenjohtaja), Jussi Haavisto (Pirkanmaan Yrittäjien hallituksen jäsen), Henni Järvinen (Kuhmoisten Yrittäjien hallituksen jäsen), Sari Liehu (Kuhmoisten Yrittäjien puheenjohtaja), Sanna Luukkanen (hallintojohtaja), Juha Simola (elinvoimajaoston puheenjohtaja) sekä Sarianna Hanski (elinvoima-asiantuntija). KUVAT KATJA SIRVIÖ Yrittäjäjuhlan juonsivat yhdessä Kuhmoisten Yrittäjien puheenjohtaja Sari Liehu sekä hallituksen jäsen Henni Järvinen. Pirkanmaan Yrittäjien hallituksen jäsen Jussi Haavisto totesi, että slogan Pirkanmaan paratiisi on loistava ja kehotti kunnassa ajattelemaan isosti. Haavisto kertoi, että Pirkanmaan kunnista Kuhmoinen on sijalla neljä, kun lasketaan, kuinka paljon yhteisöveroa yrittäjät tuottavat kuntaan per asukas. Yrittäjäjuhlan aikana nautittiin tunnelman lisäksi hyvästä ruoasta, ohjelmasta ja musiikista. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Pitkäranta kiitti kuhmoislaisia yrittäjiä heidän tekemästään työstä. Kunnan elinvoima ei ole pienten lasten isälle vain poliittinen kysymys, vaan myös lupaus siitä, että täällä voi elää, tehdä työtä ja voida hyvin. Vuoden yrittäjää tulivat palkitsemaan Pekka Pitkäranta, Sarianna Hanski, Juha Simola, Sanna Luukkanen sekä Jussi Haavisto. Jussi Haaviston tehtävä oli kiinnittää Yrittäjien pinssi juuri palkitun vuoden yrittäjän Jaakko Viitalähteen rintaan. Palkitsemisen jälkeen Jaakko Viitalähde sai ottaa vastaan onnitteluita. Puheista päätelleen Viitalähteen valinta oli iloinen yllätys monelle. Jaakko Viitalähde kertoi Henni Järvisen haastattelussa juhlistaneensa 20-vuotista yrittäjätaivaltaan käymällä Amerikassa tapaamassa häntä auttaneita kollegoita. Viitalähteen kukkakimppuun oli piilotettu teemaan sopivasti pieni vinyylilevy. Illan musiikista vastasi tamperelainen bilebändi Beatcall, jonka solistina on kuhmoislaislähtöinen Matleena Junttanen. Illan ensisävelet olivat tuttuja valsseja, mutta myöhemmin illalla lattian valtasivat villimmät tanssijat.