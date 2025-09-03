Liikkumisen iloa viikon jokaisena päivänä

TEKSTI & KUVAT ARJA MÄKELÄ
Liikuntaviikko polkaistiin käyntiin Kokonniemen kävelypolulla. Reitti on noin kilometrin pituinen ja sen varrelle on järjestetty kahdeksan rastia. Liikuntaviikon ajaksi reitti on nimetty aistipoluksi.
Tätä lenkkiä ei ole tarkoitus hampaat irvessä suorittaa, vaan tarkoitus on rauhoittua itsensä äärelle.
– Rastit on suunniteltu aistien ja hyvän olon herättelyyn, kertoo liikunnanohjaaja Pipsa Suominen.
Maanantaina polku käveltiin Suomisen vetämänä yhteislenkkinä, mutta rastit jäävät polun varteen koko syyskuuksi. Omatoimisesti reitille voi lähteä milloin vaan.
– Esimerkiksi kiireisen työpäivän päätteeksi olisi erinomainen hetki tulla tänne rauhoittumaan, miettii Suominen.
Sen lisäksi, että rasteilla innostetaan helppoon taukoliikuntaan, pyydetään niissä myös kuuntelemaan, katsomaan, koskettelemaan ja tuntemaan luontoa.
Kirjastosta löytyvän kuvavihjeen avulla voi lähteä taajaman alueelle myös valokuvasuunnistamaan koko viikon ajan. Lisäksi liikuntaviikon erilaiset jumpat, Cooperin testi, jalkapallon tekniikkarata ja InBody-mittaus houkuttelevat ihmisiä liikunnan pariin.