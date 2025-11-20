Ajankohtaista | Tilaajille | Uutiset

Liisa Brander-Keskinen vaihtaa Avoin Kuhmoinen -ryhmän Kristillisdemokraatteihin

TEKSTI KUHMOISTEN SANOMAT

KUHMOISTEN KUNNANVALTUUSTON jäsen Liisa Brander-Keskinen siirtyy Kristillisdemokraattien valtuustoryhmään ja puolueeseen. Brander-Keskinen tiedotti asiasta torstaina. Tähän asti hän on edustanut Avoin Kuhmoinen -ryhmää.

Brander-Keskisen luottamustoimet jatkuvat Kristillisdemokraattien edustajana.

– Ratkaisuni perustuu arvopohjaiseen harkintaan sekä siihen, missä koen voivani parhaiten edistää yhteisön etua sekä rakentavaa päätöksentekoa, Brander-Keskinen toteaa.

– Tuntuu hyvältä palata takaisin appivanhempieni jalanjäljille, hän jatkaa.

