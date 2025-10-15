Lomalaiset syysriehassa

Liikuntatoimen johdolla pääsi pelaamaan pallopelejä.

TEKSTI JA KUVAT KATJA SIRVIÖ

Elmo Unkari askartelee keskittyneesti pientä hahmoa sateenkaaren kirjavista helmistä. Seitsemänvuotias syyslomalainen on jo ehtinyt pyörittää onnenpyörää ja tehdä tasapainoilurataa pallolla.

– Se oli vaikea. Luontovisan kysymykset ei ollut kauhean vaikeita, Unkuri kertoo.

Helsingissä asuva Elmo Unkari vietti syyslomaansa Kuhmoisissa mökkeillen.

Elmon äiti vieressä on hieman eri mieltä. Osa kysymyksistä oli vaikeita aikuisillekin. Mutta eivät kaikki.

– Siellä oli kuva ja piti tietää, mikä marja kuvassa on. Siellä oli mustikka ja puolukka, Unkuri muistelee ja jatkaa sitten, että ei tykkää puolukasta.

Unkurin harmaa nelijalkainen lemmikki on saanut nallesairaalassa apua kipeisiin etukäpäliinsä.

Unkarin syysloma on hänen omien sanojensa mukaan mennyt ulkona leikkiessä ja saunoessa.

– Käytiin kalastamassa tänään, mutta ei saatu mitään. Metsässä käytiin poimimassa sieniä.

Kysyttäessä, syökö Unkari itse sieniä, vastaus on napakka:

– E!

Tiistaina lokakuun 14. päivä vietettyä syysriehaa olivat järjestämässä 4H, Seurakunta, SPR, Metsän Woima, Kirjasto sekä liikunta- ja nuorisotoimi.

Onnistuisitko itse heittämään lyhyen ketjun pätkän pienestä reiästä? Aapeli Tolonen näyttää mallia.

Kirjaston väen kanssa pääsi värittämään syksyisiä lehtiä ja jakamaan omat kirjavinkit.