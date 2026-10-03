Lukijan kuva: Tunnistatko kuvan henkilön?

SUKUTUTKIMUSTA KUHMOISTEN ja Ikaalisten alueella harrastava Petri Hukki lähetti toimitukseen ohessa olevan valokuvan. Hukki haluaa tietää, löytyykö lukijoistamme joku, joka voisi kuvassa olevan miehen tunnistaa? Kuvassa on alunperin ollut kaksi henkilöä, siitä kertoo käsi miehen oikealla olkapäällä.
Petri Hukki on Vilhelmiina Hukin ja Vilhelm Hukin (ent. Tuominen) pojan Vihtori Hukin pojan Jaakko Hukin poika.
Mahdolliset vastaukset voi jättää kommenttikenttään tai lähettää toimitukseen (toimitus@kuhmoistensanomat.fi).